黃色工作暑熱警告取消10分鐘再發出　勞工處解釋電腦系統自動運作

勞工處今日（2日）三度發出黃色工作暑熱警告，兩個警告之間最短相隔僅10分鐘。勞工處回覆《香港01》指，工作暑熱警告的發出、更新或取消，是透過電腦系統按香港暑熱指數數據自動進行檢測、製作和傳送，不經人手修訂。



處方續指，因今午天文台京士柏的香港暑熱指數出現較頻密的波動，系統自動檢測時，在同一日之內取消及重新發出警告，處方稱會小心留意各種出現的情況，並適時探討進一步改善系統的空間和方法。



▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



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電腦系統按天文台暑熱指數發出暑熱警告 今午波動較頻密

勞工處今日早上11時50分發出黃色工作暑熱警告，至下午1時50分取消，惟10分鐘後，第二生效，其後又再在下午3時再度取消。但至今午3時20分，天文台第三次發出黃色工作暑熱警告，距離第二次警告取消僅20分鐘。而第三個警告在生效一小時後，亦在下午4時20分取消。

勞工處回覆《香港01》指，工作暑熱警告建基於天文台於京士柏的香港暑熱指數測量數據。該警告的發出、更新或取消是透過電腦系統按香港暑熱指數數據自動進行檢測、製作和傳送，不經人手修訂。

處方續指，今午京士柏的香港暑熱指數出現較頻密的波動，令電腦系統自動進行檢測時，於同一日之內取消及重新發出「工作暑熱警告」的情況。

處方稱，工作暑熱警告屬新推出的警告系統，會小心留意各種出現的情況，並適時探討進一步改善系統的空間和方法。

▼5月8日 勞工處公布《預防工作時中暑指引》▼



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勞工界議員周小松：造成混亂 僱主僱員措手不及

勞聯秘書長、勞工界議員周小松表示，勞工處今日三度發出黃色工作暑熱警告，確實造成混亂，令僱主及僱員措手不及。但他指天文台的暑熱指數「好即時」、每十分鐘更新一次，如果工作暑熱警告取消後，暑熱指數又回升，再發出警告是合理的做法。

周小松續指，「當初我哋最怕係掛幾分鐘又落。」而現時的工作暑熱警告在發出後至少會維持一個小時，觀乎今日三個黃色工作暑熱警告的發出及維持時間，似乎未有違反相關準則。

他認為相關的新警告系統實行不久，需要時間適應，認為應讓相關指引及警告系統執行多一段時間，待今個暑期完結有機會作檢討，包括討論是否要修改警告至少維持的時間。

周小松。（資料圖片／盧翊銘攝）

勞聯職安健推廣委員會主任鄭秀娟則指，早在諮詢會提過如只按照香港暑熱指數發出工作暑熱警告，會有機會出現今日的情況。她續指，很多工友其實並不了解暑熱指數，促當局不宜將暑熱指數訂為發出警告的唯一標準，應考慮納入其他因素。

鄭秀娟坦言，政府推出相關指引屬好事，作為工會也樂見有更多保障工友的措施，不過，相關指引實行短短半個月已有不少問題浮現，她認為政府原擬兩年才作檢討，時間屬太長，「到時可能天氣都唔同晒。」建議當局應至少每年作一次檢討，並盡快改善現有問題。