暑熱警告︱短時間內「彈出彈入」　工會批混亂難跟隨　促增監察點

勞工處今日（2日）三度發出黃色工作暑熱警告，惟首次警告取消與第二次警告僅相差10分鐘，第三次警告則在第次警告取消後20分鐘生效，而這次警告生效的時間也只有一小時。搭棚工會批評，相關警告是按暑熱指數隨時提出、隨時取消，令工友感「模稜兩可，難以跟隨」，工會又指，全港現時只有兩個暑熱指數監察點「離地」，未能反映很多地區真實暑熱情況，促當局增加監察點。



▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



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勞工處今日早上11時50分發出，至下午1時50分取消，惟10分鐘後，勞工處在下午2時再度發出第二次黃色工作暑熱警告，其後又再在下午3時再度取消。但至今午3時20分，天文台第三次發出黃色工作暑熱警告，距離第二次警告取消僅20分鐘。而第三個警告在生效一小時後，亦在下午4時20分取消。

工作暑熱警告與天文台的暑熱指數掛勾，據勞工處公布的《預防工作時中暑指引》，當暑熱指數達30至少於32，便會發出黃色工作暑熱警告。

工友感模稜兩可

港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，工作暑熱警告無法提前預測，因應當時的暑熱指數，會「隨時提出、隨時取消」。他直言今日勞工處屢發屢取消工作暑熱警告，令工友感到「模稜兩可，難以跟隨。」至於日前有些日子全日維持攝氏37度，但處方只發黃色工作暑熱警告，很多工友也不理解。

只有雙魚河及京士柏兩個暑熱監察點 搭棚工會促增

他續指，現時天文台只有兩個暑熱監察點，一個位於雙魚河、一個則在京士柏，認為單靠兩個監察點的中間平均暑數指數，難以反映一些低窪、山滘等地區的暑熱情況。他又提到，一些地盤的樓頂溫度如達攝氏34至35度，樓層溫度或已逾攝氏40度，這些地方的暑熱情況更難憑現時的暑數指數去反映。他建議，當局需要考慮增設監察點，「最好多幾個，唔好咁離地。」

何炳德續提到，據其目前收到工友反映，暫時未見有地盤完全落實勞工處的預防工作時中暑指引安排員工休息，「只係指引，跟就係好老世，唔跟都唔違法。」他提到，就算工友及地盤承建商有意跟隨指引，但礙於收樓期所限，大家都明白如不趕工或趕不及交樓，最後只能採取「你唔舒服就休息，但佢唔會主動叫你休息。」的應對方法。

何炳德也指，現時地盤要求興建速度快，他入行時是7至10日交一層樓，但現時已加快至4日一層，他希望業界及政府能正視這問題。他認為，如要配合新的指引，亦應調整收樓期，避免工人或承建商因趕起貨，只能放棄跟隨指引安排休息時間。

何炳德促立法規定僱主安排員工休息：中暑係會死人

他也敦促政府考慮立法，硬性規定僱主須按照指引在警告生效時安排員工休息，「中暑係會死人，都危及新人，頂唔順會轉行。」

▼5月8日 勞工處公布《預防工作時中暑指引》▼



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建造業總工會理事長黃平批評「做法好愚蠢」

香港建造業總工會理事長黃平批評「做法好愚蠢」，他認為，處方推出指引是好心，但在實施太急，事前未有充分與業界討論細節，今日屢次發出工作暑熱警告又取消的情況更是相當混亂，令僱主及工友也不知應怎樣安排休息時間。

他提到，現時暑熱指數的監察點僅兩個，非涵蓋所有地方，建議政府考慮為僱主提供資助，在地盤內設立監察點，因應現場的暑熱指數採取不同措施或安排，「咁樣反而仲靈活。」

工權會憂令原有意跟隨指引僱主苦惱

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文形容今日情況相當混亂，且造成很多困擾，擔心一些原本有意跟隨指引的僱主感到無所適從及苦惱。據相關指引，僱主要在工作暑熱警告生效後一小時作相應安排，但今日的情況下，有警告在生效一小時後便已取消。

蕭倩文促當局應盡快就預防工作時中暑指引展開檢討，並建議政府考慮改為跟隨溫度、或天文台的酷熱天氣警告、極端酷熱天氣特別提示等，推行不同防中暑措施及員工休息安排。