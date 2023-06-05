六四34｜記協前主席麥燕庭採訪遭警帶走：我點樣破壞社會安寧？

六四34周年傍晚，維園連續第四年沒有燭光晚會，警方在銅鑼灣一帶布防嚴密，23名市民昨日（4日）被截查及帶走，當中包括香港記者協會前主席麥燕庭。麥燕庭今早（5日）在電台節目上詳述事件經過，指出最初只是同意到封鎖區接受搜查，最後卻被帶上警車送到警署，感到遭警方欺騙，感到憤怒。

她也表示，離開警署後始知自己「涉嫌破壞社會安寧」，但她指當時身處的地方沒甚麼人，如不是警方走近，不會有人理會她，質問「我點樣破壞社會安寧?」



▼6月4日 麥燕庭在銅鑼灣被警方帶走▼



香港記者協會前主席麥燕庭接受商台訪問時表示，昨日（4日）以外媒記者身份到場採訪，遭警員截查前她已在東角道的商場樓梯逾十數分鐘。其後有警員走近截查，「佢話懷疑我，但佢無Object，淨係話懷疑我。」她當時嘗試了解被懷疑的原因，也有出示記者證，惟警方不斷要求她到封鎖區接受搜查。

麥燕庭指，在她同意到封鎖區前，有兩批警員接觸她，第一批警員表明「你唔合作，就告涉嫌阻差辦工。」她與對方理論，並嘗試繼續了解搜查原因，其後第二批警員則前後向她作出兩次警告，在傳媒聯絡隊勸說「你過去喇，比佢搜一搜，無嘢咪走得囉」，她也考慮到尚有採訪工作，便同意去封鎖區。

警員稱帶到封鎖區 原來是上警車

但她同意之後，警員帶她前往的地方並非封鎖區，而是叫她上警車，「原來叫我上警車，佢又無解釋。我話我唔上，上警車係另一回事，我話我唔上。」她憶述，當時有警員表明若她不願意上車，便會抬她上車。麥燕庭指，上警車的要求有別於她之前與警員之間的對話，直言「你哋呃我」。

麥燕庭續指，到抵警署後，有警員抄下其個人身份資料，並拍攝其隨身物品，但沒解釋為何帶她回警署，直至離開她也無簽署任何文件。她後來才知道罪名為「涉嫌破壞社會安寧」，令她更為憤怒，「我當時身旁無咩人，有啲市民坐係樓梯，可能係抖緊。我點樣破壞社會安寧?你唔行埋嚟，根本無人理我。」

▼6月4日 多名市民在銅鑼灣被警方帶走▼



+ 1

被扣留在警署至晚上11時

她提到，警員約晚上7時45分已完成抄資料、及拍攝的程序，她一度要求警員完成程序後盡快釋放她，讓她繼續工作，否則便有理由懷疑對方是想阻礙採訪，但她最後在晚上11時才能離開。她表示，現時仍未決定會否就此事作出投訴。

在警署逗留期間，麥燕庭了解過其他人的情況，發現被帶回警署的人，共通點應是身穿黑色上衣，「黑色唔係罪嚟㗎吓嘛?」、「我唔知黑色唔著得，一係你開聲講，講明唔好搞呢啲嗱喳招。」她認為，如果政府認為市民不能穿黑色衣物、不能悼念六四，政府應該明言，「做嘢光明正大，有規有矩，唔好玩陰招。」

被帶走人士共通點是身穿黑衫

在警署期間，她也留意到有些被帶回警署的人頗「無辜」，例如有個女生衣著上完全沒有黑色，但因為與另一身穿黑衣的人傾談，「問你件衫幾靚，係邊度買。」其後便被截查及帶回警署。另有一家四口在灣仔酒店食自助餐慶生後，步行到銅鑼灣，疑也因部份人穿黑衣而全部被帶回警署。