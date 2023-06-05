血案不斷　江玉歡歸咎：政府無重視精神健康、促勿再加劇兩極化

香港接二連三發生聳人聽聞血案，大家不禁問：「到底香港發生甚麼事？」立法會議員江玉歡把情況歸咎於政府未有重視「香港人到底開唔開心？」完全忽略市民在精神層面的健康，直斥：「唔係搞吓『開心香港』大家就會開心！」



她不認同政府總是把「血案」視作單一事件，反認為每宗血案其實關連到更大的圖畫：「香港人壓力已爆煲。」她點名批評醫務衞生局局長盧寵茂，認為他在照顧市民精神健康上做得不足夠，應負上更大責任。



她建議政府應帶頭減少做出一些會加劇社會走向兩極化的政治化舉動：「唔好再做一啲會構成互相指摘、唔好再動不動就話市民可能犯法」，她形容無形的壓力加劇暴戾，對尚未從2019年的動盪與疫情打擊中完全復原過來的香港，絕非好事。



身在外地的江玉歡接受《香港01》訪問時，主動提及今日深水埗的倫常慘案令人心痛和震驚，她形容過去一段時間的連串慘案，包括上周的荷里活廣場兇殺案、還有多宗涉照顧者的命案及自殺案件，其實並不是單一事件：「其實有關連，香港人的精神健已出問題，去到自相殘殺的地步。」

江玉歡：政府從未能對準問題

她形容政府一直不明白香港人為何不開心，所以未能對準問題：「只係做埋啲唔等使嘅嘢」她坦言市民身心健康便會開心。

唔係你搞個樣「開心香港」，就會開心！根本本末倒置。 立法會議員江玉歡

至於為何香港人不開心？江玉歡指，首先是經歷了2019年的反修例風波，香港社會的分歧根本從未癒合「大家的心病還在」，撕裂、人與人之間缺乏互信，社會根本從未真正復原。其次，是三年疫情造成的人與人之間疏離，香港幾乎是全球最後一個撤口罩令的地區，疫情帶來的焦慮、不安根本未完全消除。第三，經濟轉型，政府高叫南金融北創科的口號，但作為社會上最大群體的基層市民要轉型卻極不容易，她說：「唔好講係咪住劏房，基層是社會主軸，他們的壓力已經爆煲！」

江玉歡坦言很多次當有血案發生後，社會福利署總會稱涉事個案並非向當局求助的個案。

你點搵人先？大海撈針？香港係社署、醫生去搵人？你都無畀渠道畀人去搵你！咁梗係唔係你（政府）支援嘅個案啦！ 立法會議員江玉歡

促效法新加坡設分區精神健康中心和診所

她大讚新加坡政府先知先覺，早已非常着力於促進當地居民的精神健康。她指，新加坡當局除了有Mind SG手機程式，既容易使用也提供完備資訊，亦設有地區中心及診所，處理不同程度的精神健康問題：「係預防勝於一切，將問題止於初發，是一個非常聰明及人性的做法。新症平均只需幾天輪候時間。以新加坡的人口，他們投放在精神健康的資源及組織度遠勝香港，值得參考。」

+ 1

她認為特區政府必須急起直追，至少要在短時間內提供24小時的熱線服務，因為很多的求助都會是在凌晨時份發生；同時效法新加坡的分區精神健康中心和診所，讓有需要的患者能夠在最短的時間獲得最適切的幫助和治療。

倡向私人精神科醫生買服務應急

至於照顧精神健康的專業人手來源？江玉歡認為招募人手「已經太遲」，建議當局必要時要向私家精神科醫生買服務應急。此外，也要加強宣傳應如何應對壓力，同時也要宣揚互相關愛的精神。

▼6月3日 李家超回應荷里活廣場兇殺案 ▼



點名指盧寵茂責任更大

江玉歡又提到特首李家超日前回應荷里活廣場兇殺案時，把案件歸類為單一個案是把事情簡單化。她認為其實連串慘案皆是相關連：「都係因為香港人不開心」。她認為現在不是要查找責任，最重要是政府應盡快對準問題。

她又點名批評醫務衞生局局長盧寵茂，認為在照顧港人精神健康層面上，醫衞局的責任遠較勞工處國勞福局大，促請醫衞局投放更多資源照顧市民精神健康。