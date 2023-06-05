深水埗倫常命案｜精神科醫生：如本身迷信　「見鬼」未必有精神病

深水埗今早（5日）揭發倫常慘案，29歲印度婦涉嫌用枕頭焗死3名年僅2至5歲的女兒兒，震驚全港。消息稱，女疑兇與丈夫正辦理離婚手續，過去兩日傾電話期間，家人發現她自言自語 ，更聲稱「有鬼跟住佢」，惟警方初步獲悉她沒有精神病紀綠。精神科專科醫生指，若事主一直是迷信之人，此行徑未必是患上精神病；相反則問題嚴重，如一反常態行為突變及自言自語，應儘早帶他們求醫。心理學家則提醒親友可主動關心及協助分擔家庭事務。



精神科醫生曾繁光指，如果發現家人或身邊的人出現精神異常，應儘早帶他們求醫。（資料圖片）

精神科專科醫生曾繁光指，雖然案中女事主近日言語怪異，又聲稱「有鬼跟住佢」，但不一定是精神病，如果她一直都是迷信的話，就沒有問題；但如果不是的話，便有很大的問題。曾繁光表示，需要深入評估才能知道女事主是否患上精神病。

他續指，精神情緒出現問題可以從幾方面得知，首先是行為上有所轉變，例如由活躍變得不活躍、進食及睡眠方式跟以往不同；另外，是情緒上的轉變，包括思想上不正常，會從言語表達出來，如自語自言、又或者會跟別人講有其他人跟自己說話。曾繁光提醒，如果發現家人或身邊的人出現這種先兆，應是精神狀況有所不妥，應儘早帶他們求醫。

臨床心理學家葉妙妍對慘劇表示遺憾，她認為無論婚姻感情或其他問題困擾，應該都要積極面對，主動尋求解決方法，例如一些專業人士或機構求助，不要連累無辜的小朋友，因為他們都是獨立個體有生存的權利。葉續指，如受到婚姻問題或嚴重精神問題困擾，不能自行解決的話，可以尋求綜合家庭服務中心輔導服務。

葉妙妍又指，如親友發現家人、朋友或親戚懷疑正遭受很大的打撃或困擾，可主動表達關心，不用因為別人家事而不好意思。親友可在他們身邊陪伴支持，並勸喻他們尋求專業人士的幫助。葉續稱，如發現家人有異常狀況，亦可主動幫忙分擔家庭事務或其他雜項，如此案的話，其家人發現女事主精神出現異常，可以先幫忙照顧孩子。

最近香港接二連三發生兇案，社會大眾心理難免出現負面狀況。對此，葉妙妍表示，社區最好要培養一些關愛的氣氛，大家都要多留意身邊的人，如果你認為他們正受到心理困擾或其他困擾，都可以主動關心或幫助他們。葉又稱如果親友、家人及鄰里間都有這種精神，會令受情緒困擾人士感到多一些溫暖；另外，除了日常生活外，亦可以留意社交媒體上的訊息，因為有許多年青人會在社交媒體上表達感受，如不開心或自殘的念頭，如大家可以多加留意就可以及早幫助到他們。