李家超：深水埗女童案令他難過　呼籲市民關心朋友保護兒童

行政長官李家超在今日（6日）行政會議開會前見記者。深水埗昨日（5日）發生一宗涉及南亞裔家庭的倫常慘案，此案以至近期多宗慘案均會成為傳媒提問焦點，包括政府會如何加強支援少數族裔或其他有需要家庭、及政府會如何加強保障市民精神健康等。



此外，香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲，在製作元朗7.21襲擊事件專題時，被指進行車牌查冊時作出虛假陳述，終審法院昨日（5日）判她上訴得直，撤銷其定罪及懲罰。政府將會如何跟進，相信亦備受關注。



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特首李家超指，對於昨日3名女童被發現在深水埗家中遭家人暴力致死，他表示傷心及難過，社署已經聯絡家屬提供服務，也與港大合辦講座為市民提供情緒支援，並會在深水埗提供流動服務站以及24小時熱線。當區民政處會繼續在區內支援受影響居民。

他表示，新家園協會會為少數族裔提供24小時熱線，他呼籲市民要關心朋友，更要保護兒童，關心家人，無論家庭發生任何事情，暴力不能解決問題，只會增加問題。無人可奪走小朋友的生命。家暴發生原因往往錯綜複雜，要解決始終要當事人尋求協助。

他指家庭問題牽涉很多問題，有問題要尋求支援協助，又稱政府關注家暴個案，如發現個案，執法部門及社署的兒童科會介入，為有關人士提供一站式服務，包括情緒、住宿、醫療、為兒童提供法定保護。

冀公私營合作應對 呼籲大家要有愛心

被問到接連兩宗命案，是否代表相關政策出現問題？有何說話勉勵港人？李家超表示，短時期內有兩件慘案發生感到難過及關注，他指對於有精神健康問題的人士及家暴等，政府有既定機制及政策處理，不過在過程中會不斷優化及強化。

他指，除了醫管局、衛生處、社署提供服務外，更期望可推動公私營合作，期望私人機構願意與港府合作，未來會不斷擴大網絡，希望大家團結合作。他續指，悲劇發生後，港府亦隨即推出四個對應方案，包括盡快展開精神健康關注委員會。

另外，李家超指，港府非常重視家暴情況，每次出現這些情況都使人心情沉重，會從中找出改善政策的地方，但強調同時要家人守望相助，呼籲大家要有愛心、互相提醒外，更向部門提供相關資料，政府會盡早介入，冀可做到盡善盡美。

▼6月2日 荷里活廣場兇殺案，市民協助救援傷者▼



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關愛隊了解地區情況 及早找出隱藏個案

被問到區議會、關愛隊等未來會否協助政府處理港人精神健康問題，李家超指，對於社會上單一的精神案件，表示痛心及重視，港府會讓需要支援的人士接受緩助，不同領域的強化措施都會繼續跟進，期望檢視整個精神健康政策後，可令機制更完善。他續指，不同機構都願意提供協助，但希望大家明白，社區是大家共同居住的地方，故倘有人需要協助，希望市民可協助，作為親友更要將資料提供給社署及政府部門。

他又說，期望關愛隊可了解地區情況，及早提供協助，找出隱藏個案，同時有其他方面可加強支援措施的政府都會聽意見，期望大家多提供意見，冀社會可達至共融。

斥蓄意破壞器官捐贈的人是害群之馬

另外，他指有人蓄意破壞器官捐贈，警方昨日拘捕4人。他表示器官捐贈崇高，最近有3,000多個沒有登記或重複取消登記，直言是破壞器官捐贈制度的神聖精神。他相信害群之馬是社會少數，社會要直斥其非，又稱與港版顏色革命相似，挑撥矛盾、製造不符現實的假象，製造破壞。他指捐贈器官自願性，但有人製造退出的假象，要譴責無恥行為，會追究責任。

他指本港捐贈人數一直增加，2009年有4.5萬登記，現時有35.7萬人，會與內地繼續探討恆常器官移植互助機制，在香港捐贈的會優先分配給港人，只有找不到適合人選之後，不想令器官浪費才啟動機制，給予內地病人。他續稱捐贈是崇高的大愛理念，並表示最近就有個案，捐贈及救護兒童。

蔡玉玲案終院得直 律政司將改革查冊指引

對於終審法院蔡玉玲案的查冊判決，他指香港是法治社會，運輸及物流局會聯同律政司改革查冊指引，以符合裁決要求，確保《基本法》有效履行實踐。李家超重申，是次裁決體現本港的法治精神，當局會再研究現行制度。

對於最近北角及銅鑼灣有人被捕，被指與六四事件有關。特首李家超指，政府指引很清晰，市民要遵守法律、要為行為負責，警方會按照該原則繼續處理。