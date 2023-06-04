鑽石山荷里活廣場兇案｜39歲疑兇被暫控兩項謀殺罪 明日提堂
撰文：凌逸德
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上周五（6月2日）鑽石山荷里活廣場恐怖謀殺案，兩名女子方曉彤（26歲）和劉繼禧（22歲）慘死刀下。警方表示，今日（4日）暫控一名39歲男子兩項「謀殺」罪，明日（5日）上午在觀塘裁判法院提堂。
▼ 警員到場制服及拘捕疑犯 ▼
▼ 案發後現場情況 ▼
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