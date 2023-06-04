鑽石山荷里活廣場兇案｜39歲疑兇被暫控兩項謀殺罪　明日提堂

上周五（6月2日）鑽石山荷里活廣場恐怖謀殺案，兩名女子方曉彤（26歲）和劉繼禧（22歲）慘死刀下。警方表示，今日（4日）暫控一名39歲男子兩項「謀殺」罪，明日（5日）上午在觀塘裁判法院提堂。



疑兇案發後滿身鮮血，呆站現場望着他人為傷者急救。（網上圖片）

▼ 警員到場制服及拘捕疑犯 ▼



▼ 案發後現場情況 ▼

