許金山謀殺妻女案　瑜伽球氣塞證據或涉不公　10月終極上訴

中文大學醫學院前副教授許金山，涉以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女，被裁定謀殺罪成，依判被判終身監禁。他向上訴庭提上訴遭駁回，今(6日)再向終審法院申請上訴許可，質疑原審法官向陪審團的引導詞等。法官聽取陳詞，批出上訴許可，並排期於本年10月10日作終極上訴聆訊。



上訴人許金山，被裁定兩項謀殺罪成，指他於2015年5月22日，謀殺妻子黃秀芬及次女許儷玲。

許金山案被揭發經過。(詳看下圖)

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瑜伽球氣塞去向未明

上訴方提出多項爭議，包括原審法官處理案中瑜伽球的氣塞，在案中屬重要的議題，但最終未能找到，亦沒有證據有人遺失。惟原審法官引導陪審團時，未有恰當處理氣塞問題。律政司代表卻認為，原審法官引導陪審團時，氣塞只是其中一個要考慮的議題。

質疑原審官引導陪審團的說法有誤

此外，上訴方亦質疑原審引導陪審員時，指需要充份的證據才可以懷疑控方案情，此舉是要被告一方證明自己無罪，強調此法律觀點涉及重大而廣泛重要性。惟終審法官就此理據提出質疑，並指原審引導詞已表明是由控方舉證，並非辯方。

終院最終以氣塞問題或涉及實質及嚴重不公，批出上訴許可，並於日後頒判辭，解釋批出上訴許可的理據。

案件編號：FAMC 24/2022