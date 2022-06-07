許金山殺妻女案 稱一早出門未有放毒氣瑜伽球上車 提上訴被駁回
撰文：朱棨新
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中文大學醫學院副教授許金山涉以注滿一氧化碳的瑜伽波殺害妻女，被判囚終身。許不服裁決，提出上訴，並稱當日一早已出門，不可能是他將瑜伽波放上車，認原審法官引導陪審團時，排除了許妻或次女放波上車的可能性，做法不妥。上訴庭今(7日)下判辭駁回其上訴。
上訴人許金山， 被陪審團裁定2項謀殺罪，指他於2015年5月22日，以注滿一氧化碳的瑜伽波謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲），被判終身監禁。
案件編號：CACC309/2018
許金山案被揭發的經過。(詳看下圖)
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