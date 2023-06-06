政府擬准私樓項目設安老院免地價倍增至1.2萬平方米　試行3年檢討

本港安老及殘疾院舍宿位不足，港府早前指會提供多項誘因，鼓勵發展商於私人發展項目中興建和營運安老院。勞工及福利局向立法會福利事務委員會提交文件披露細節，包括繼續豁免其所涉的樓面面積地價，且不設數目限制，總樓面面積上限則放寬至12,000 平方米或按地契內的最高樓面面積的10%，以較高者為準。

局方將於本月底推出優化措施，試行3年後檢討，另擬於年內為殘疾院舍制定同類計劃。



本港人口老化，安老院舍宿位需求有增無減。（梁鵬威攝/資料圖片）

特首於去年的《旅政報告》指，政府會提供更多誘因，鼓勵發展商於私人發展項目中興建和營運安老院。最新的《財政預算案》則宣布，豁免其所涉的樓面面積地價外，另決定提高每個發展項目能受惠的安老院舍面積，並建議進一步寬免該等樓面計入項目可容納的最高樓面面積。

勞福局今日向立法會提交文件，交代最新優化措施，包括將會放寬每幅用地獲豁免地價的合資格安老院舍數目和總樓面面積上限，由現時只限一間不超過5,400平方米的安老院舍，改為不設安老院舍數目限制，總樓面面積上限放寬至12,000 平方米或按地契內的最高樓面面積的10%，以較高者為準。

另外，在計算整個項目的總樓面面積時，私人發展項目內合資格院舍的總樓面面積將獲得寬免，不會計算入整個項目的原總樓面面積內，讓發展商可利用原樓面面積作其他用途。

勞福局表明，將在6月底推出優化措施，試行3年再作檢討。政府亦將在年內推出為殘疾人士院舍制訂的同類計劃，以鼓勵發展商在私人發展項目中興建私營殘疾人士院舍。

港府表示，將會於今年起逐步推出多項措施，加強支援照顧者。(資料圖片)

另外，港府於去年的《施政報告》宣布，會於今年起逐步推出多項措施，加強支援照顧者，包括將四項照顧者津貼恆常化，社署將於本月下旬分批向受惠的照顧者或殘疾人士發 信，邀請他們確認資格，並會於同年10月起，分批發信通知其他合資格申請者。

此外，社署與賽馬會慈善信託基金合作，委託香港樹仁大學建立一站式照顧者資訊網站

，並將於今年底前推出。社署另會委託非政府機構設立24小時服務的照顧者支援專線，正邀請合適的非政府機構提交服務建議書，並預計今年第三季投入運作。社會亦會加強暫託服務，包括於今年度分別增加17個長者日間暫託服務名額和36個殘疾人士住宿暫託服務名額，另會增撥1,500萬元，舉辦為期三年的全港宣傳活動，共 同推動照顧者支援。