香港荣利號特製梅菜王檢出二氧化硫　食安中心指令產品停售下架

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（6日）公布，飛鶴牌「香港荣利號特製梅菜王」含有防腐劑二氧化硫，但其食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。中心已指令涉事商戶將受影響批次產品停售及下架，有關經銷商亦已按中心指示對受影響批次產品進行回收。



對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。中心呼籲，市民應停止食用受影響批次的產品。



食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（6日）公布，飛鶴牌「香港荣利號特製梅菜王」含有防腐劑二氧化硫。（資料圖片）

食物標籤無列明含二氧化硫

中心發言人指，從灣仔一間零售店檢取一款預先包裝的飛鶴牌「香港荣利號特製梅菜王」樣本作檢測，並測出含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但該樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2540 4611，查詢有關產品的回收事宜。

業界須遵守防腐劑規例 加上食物配料標籤

發言人亦提醒業界，在食物內使用防腐劑須遵照規例規定，預先包裝食物須加上可閱的標記或標籤，用以表列食物的配料。規例亦訂明，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

對二氧化硫過敏徵狀：氣喘、頭痛或噁心

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

中心呼籲，市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。