831半周年衝突｜兩男圖襲警及搶警頭盔　分別判囚4及5個月

港鐵太子站831事件半周年，旺角及太子一帶爆發警民衝突，期間一名「落單」警員被圍毆，更遭偷去頭盔。涉案兩男早前經審訊後，分別被裁定意圖襲警及盜竊罪成，今（7日）在西九龍法院判監5個月和4個月。裁判官施祖堯指，涉盜竊的被告作供時報稱任職醫管局物理治療助理，惟局方未有相關紀錄，另他領取綜緩卻未有申報收入，質疑當中或有作假證供及欺詐之嫌，要求律政司跟進調查。



被告張家培（25歲，升降機技工）被控意圖襲警，指其於2020年2月29日，在旺角西洋菜南街近豉油街附近意圖襲擊警員34731；另一被告方智勇（40歲，報稱物理治療助理）則被控盜竊，指其於同日同地，偷竊一個屬於偵緝警員34731的警察頭盔。

2020年2月29日「831半周年」，旺角有示威者聚集。(詳看下圖)

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官指襲警被告無真正悔意

施官指，張看到警員遇襲倒地後便衝向他，明顯是在鼓動其他人一同施襲，警方需要擎槍戒備才可制止，對公眾安全構成極嚴重威脅，可見其罪責不輕。張初犯但成長經歷正常，而且是在審訊後被定罪，沒有真正悔意，故無特殊減刑理由，判囚5個月。

頭盔屬最重要保護裝備

施官續指，案發於反修例活動高峰期，警方資源比一般時候緊張，方奪去的警員頭盔，乃衝突之中用作保護頭部的最重要裝備，不論他是自用、交給他人抑或棄置，都會帶來極大風險，以當時社會氣氛而言，頭盔有機會落在針對警方人士之手，並在與警方衝突時使用，認為張的罪責高。

方申請綜緩但未有申報工作收入

另外，施官提及法庭早前替方索取的背景報告中，感化官認為他未有坦承交代資料，例如：他稱在都會大學修讀學士課程，並在醫管局擔任合約物理治療助理，但都會大學及醫管局均無相關紀錄；他又指自己從2011年其申領綜緩，卻未有申報工作收入。施官又指，方曾因工傷患創傷後遺症，需求醫精神科，他的背景不良，曾為三合會成員，亦有管理賣淫場所、誤導警員等多項案底，最終判囚4個月。

官要求律政司跟進

施官判刑後特別提到，方在審訊時作供及求情時，均稱其受僱於醫管局，惟局方沒有相關紀錄，另他領取綜緩卻未報稱有收入，要求律政司轉介其他部門，調查當中是否涉及宣誓下作假證供或欺詐行為。方申請保釋等候上訴，獲准以現金2萬元擔保，期間不准離港及每周往警署報到。

案件編號：WKCC662/2022