2元乘車優惠｜降至60歲後補貼倍增至30.8億　港鐵獲得金額升2倍

2元乘車優惠的開支近日備受關注，特首李家超日前表明，會針對可能出現的濫用情況加強執法。有立法會議員今日（7日）就優惠提出質詢，根據勞工及福利局的數據，自從2022年2月將計劃擴展至60至64歲人士後，政府提供的補貼便愈來愈多，2022/23年度達到約30.8億元，按年升逾一倍；其中乘搭港鐵的補貼，更增逾兩倍，金額達11.7億元。



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孫玉菡：現時實際開支仍於預算範圍之內

2元乘車優惠於2022年2月27日起，由65歲或以上，擴展至60至64歲市民。立法會議員狄志遠今日提出質詢，提到有意見認為2元乘車優惠的開支是無底深潭，將合資格年齡下調至60歲的決定輕率。他問到過去五年，相關計劃涉及的金額，以及如何杜絕濫用問題。

勞工及福利局長孫玉菡回覆指，政府以實報實銷的形式，向公共交通營辦商發還應收取的票價差額，已考慮到計劃的開支會因為人口高齡化、交通票價上漲等因素影響，現時計劃的實際開支，仍然於預算範圍之內。

孫玉菡表示，現時計劃的實際開支，仍然於預算範圍之內。（廖雁雄攝）

根據勞福局的數據，過去五個年度的2元乘車優惠開支有上升趨勢，除了2020/21年度由於處於疫情期間，又未擴展至60至64歲，補貼金額才會下跌。到2021/22年度，開支已達約14億元，已按年升37.2%；到2022/23年度，更達到約30.8億元，大升1.2倍。

過去五年，政府用於2元乘車優惠的補貼金額。（政府文件）

專營巴士收取補貼最多 港鐵升幅大

數據顯示，2022/23年度的開支中，專營巴士所佔的補貼仍然是最多，達11.9億元，上升1.06倍。其次為港鐵，達11.7億元，不過其加幅更大，由原本的3.7億升約2.1倍。

孫玉菡表示，由於2元優惠計劃的改善及防止違規措施，於2022年2月底才逐步推行，至今只有一年多，現階段政府的工作重點是打擊違規使用，並與公共交通營辦商聯合執法，提高阻嚇性，以確保計劃的資源用在受惠對象身上。