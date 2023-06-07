2元乘車優惠｜港鐵6.25起倍增罰款至$1000　加強查票打擊違規使用

社會近日關注2元乘車優惠的開支，特首李家超日前表明，會針對可能出現的違規使用或濫用情況加強執法。港鐵今日（7日）表示，為加強打擊逃票及違規使用車費優惠，將由6月25日起上調相關罰款，重鐵網絡的相關罰款將由500元，倍增至1,000元；輕鐵及港鐵巴士則由290元，加至370元，上升27.6%。港鐵又指，會加強查票以打擊相關行爲，確保乘客繳付正確車資。



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港鐵表示，支付正確車資是每位乘客的責任，現時絕大多數乘客均支付正確車資。港鐵續指，港鐵顧客服務及收益保護組專責執行查票職務，除日常巡查，亦會分析整體逃票趨勢，及審視個別車站的逃票情況，以調配人手執行針對性的查票工作。

假如發現乘客未有繳付正確車資，或未持有有效車票乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士，包括違規使用2元乘車優惠，及其他形式的逃票，港鐵職員會根據《香港鐵路附例》或《香港鐵路（西北鐵路）附例》，向違例乘客徵收附加費。

重鐵違規附加費加至$1000 輕鐵及港鐵巴士加至$370

港鐵續指，由6月25日起，重鐵網絡的附加費將由現時500元，增加至1,000元；輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元，上調至370元。港鐵強調，若乘客拒絕繳交附加費，或有重覆逃票等情況，會向相關人士提出檢控，或轉交相關政府部門跟進。

港鐵又指，會加強查票，以打擊逃票及違規使用車費優惠的行爲，確保乘客繳付正確車資。同時，港鐵會修改「車票發出條件」，及在車站張貼告示，通知乘客有關修改，並加強宣傳教育，讓乘客知悉附加費款額的新規定，提醒乘客繳付正確車資。