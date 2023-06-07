將軍澳可正幼稚園29學童患腸胃炎　衞生署指酒精殺不死腸胃炎病毒

衞生署衞生防護中心今日（7日）正調查位於將軍澳嗇色園主辦可正幼稚園爆發的急性腸胃炎個案，個案涉及29名學童以及4名職員，較大機會屬人傳人或環境污染情況。衞生署提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。



發言人指出，酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒，例如諾如病毒，因此酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。



衛生防護中心公布，今日（7日）正調查位於將軍澳嗇色園主辦可正幼稚園爆發的急性腸胃炎個案，個案涉及29名學童以及4名職員。（資料圖片）

全部情況穩定 三人須入院

個案涉及29名學童，包括12男17女，年齡介乎四至六歲，以及4名職員。他們自6月5日起陸續出現嘔吐、腹瀉和腹痛等病徵。11名學童已求醫，當中三人須入院，一人經治理後已出院。全部病人情況穩定。

較大機會屬人傳人或環境污染情況

根據中心的流行病學調查，爆發個案中的兩名學童首先於6月5日在學校嘔吐。其他學生及職員陸續於6月6日及7日出現病徵。調查顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

酒精未能有效殺死病毒 預防感染腸胃炎十項措施

衞生防護中心人員已到該幼稚園視察，並向幼稚園職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對幼稚園進行醫學監察。

衞生防護中心發言人提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒（例如：諾如病毒），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。市民應採取以下措施，預防感染腸胃炎：

保持良好的個人衞生；

處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；

清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；

以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；

保持室內空氣流通；

注意飲食衞生；

使用不同的用具處理生及熟的食物；

避免進食未經徹底煮熟的食物；

飲用經煮沸的水；及

不要光顧無牌食肆及食物檔攤。

市民可參閱衞生防護中心網頁或致電衞生署健康教育專線（2833 0111）了解詳情。