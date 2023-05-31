諾如病毒｜兩間幼稚園爆發急性腸胃炎 74名學童感到不適

據衛生署衞生防護中心近日（5月29日）公佈，接連２所幼稚園爆發急性腸胃炎個案。當中包括九龍塘根德園幼稚園及啟思幼稚園幼兒園（屯門）分別爆發群組個案，合共涉及74名學童，現時全部病人情況穩定。



九龍塘根德園幼稚園（資料圖片）

其中，九龍塘根德園幼稚園個案涉及37名學童，包括29男8女，年齡介乎三至四歲。據指，自5月23日起，學童已經陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵。當中21人已求醫，當中3 人須入院，2 人經治理後已出院。其中一名入院學童的糞便樣本經化驗後證實對諾如病毒呈陽性反應。

根據中心的流行病學調查，爆發個案中有學童曾於校巴嘔吐，調查亦確認受影響學生並沒有進食共同食物或飯盒，顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

至於，屯門個案亦同樣涉及37名學童，包括21男16女，年齡介乎二至五歲。他們自5月23日起陸續出現發燒、嘔吐和腹瀉等病徵。25人已求醫，當中6人須入院。全部病人情況穩定。

根據中心的流行病學調查，爆發個案中的兩名學童首先於5月23日出現嘔吐。其他學生陸續於5月24日至28日出現嘔吐和腹瀉等病徵。調查亦確認受影響學生並沒有進食共同食物或飯盒，顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

衞生防護中心人員已到兩所學校視察，並向學校職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對學校進行醫學監察。

諾如病毒知多啲！

諾如病毒（Norovirus），又稱諾羅病毒，常常被認為是導致非細菌性腸胃炎爆發的主要致病原。諾如病毒引致的腸胃炎症狀一般輕微。

以下是諾如病毒的特點：

1. 高度傳染性



諾如病毒非常傳染，只需要接觸小量的病毒就可能感染。因此，一旦有人感染，很容易在家庭、學校、餐廳、遊輪等場所引起爆發。

2. 症狀突出



諾如病毒感染後，患者常常出現嚴重的腹瀉、嘔吐和腹部絞痛等症狀，有時伴有輕微的發燒和頭痛等症狀。這些症狀通常在感染後1-3天內出現，持續1-3天，但有些人可能會出現較長時間的症狀。

3. 預防和控制困難



諾如病毒的傳染性非常高，而且它可以在病毒攜帶者的症狀消失後仍然持續存在，因此預防和控制諾如病毒的傳播非常困難。在感染爆發期間，需要加強個人衛生習慣，如勤洗手、煮熟或烤制食物、不與病毒攜帶者共用物品等，以減少感染風險。

4. 治療方法有限



目前還沒有特效藥物可以治療諾如病毒感染，而且抗生素對它也沒有作用。在治療方面，主要通過補充水分和電解質，以緩解症狀和避免脫水。嚴重病例可能需要住院治療。

諾如病毒的傳染途徑包括進食受污染的食物和水、人與人之間的接觸、接觸受污染的物件及經氣霧化的嘔吐物等。 外國研究顯示約一半的諾如病毒感染個案是由食物引起的。貝類海產特別是生蠔、未經烹煮的蔬菜、沙律和冰塊是國際間常見引致人類受諾如病毒感染的食物。在香港，生蠔被認為是最常見引起諾如病毒食物中毒事故爆發的食物。

感染諾如病毒後的病徵

患上諾如病毒（Norovirus）感染後，常見的症狀包括：

1. 嚴重腹瀉



可能會出現頻繁的腹瀉，每天多次排便，且糞便可能會呈現水樣或半固體狀態。

2. 嘔吐



通常與腹瀉同時出現，而且可能會持續數天。

3. 腹部絞痛和痙攣



可能會出現劇烈的腹部絞痛和痙攣，尤其是在排便時。

4. 輕微的發燒



有些患者可能會出現輕微的發燒和頭痛等症狀。

這些症狀通常在感染後1-3天內出現，持續1-3天，但有些人可能會出現較長時間的症狀。諾如病毒感染後，可能會導致脫水和電解質失衡，尤其是在老年人和免疫力較弱的人身上，需要及時補充水分和電解質，以避免嚴重的併發症。

預防諾如病毒３點建議

由於現時仍未研發出預防諾如病毒感染的疫苗，衞生署衞生防護中心建議市民應採取一般預防腸胃炎的措施：

1. 保持良好的個人衞生



經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前及如廁後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，可考慮使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手。由於酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。

清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。

如出現發燒、嘔吐或腹瀉等腸胃病徵的人士，不應上班或上學及應向醫生求診。

患者或帶菌者切勿處理食物和照顧兒童、長者和缺乏免疫力的人士。

2. 保持良好的食物衞生



處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。

只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品。

避免飲用來歷不明的冰塊所調製的飲料。

從衞生及可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。

一般而言，可進食經徹底洗淨的水果皮。不過，如果希望減低患上疾病的風險，尤其是身處外地時，進食生的水果前應去掉外皮。

所有食物（特別是貝殼類海產）應該徹底煮熟才食用。

孕婦、嬰兒、幼兒、老人和免疫系統較弱等易受感染的群組，應避免進食沒有烹煮的食物（例如貝類海產，特別是生蠔）或食物內含有不會被煮熟的原料 （例如預製或預先包裝的沙律）。

3. 保持良好的環境衞生



保持室內空氣流通。

必須立即清理嘔吐物／糞便，及妥善消毒被污染的地方（詳情請參閱以下有關消毒的指引）；清理期間，應安排其他人士遠離被污染的地方。

保持衛生設施和排水系統正常運作。

應妥善清潔及消毒患者曾使用的廁所和受排洩物污染的地方。