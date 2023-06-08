理大衝突｜4男封鎖區被捕兼藏六角匙等　判囚53至57個月

2019年11月理大衝突期間，大批市民在油尖旺區聚集，警方最終在油麻地一帶設下封鎖區，成功截獲213人。其中4人否認暴動等罪，經審訊後被裁定罪成，法官今（8日）在區域法院（移師西九龍法院）判處4人監禁4年5個月至4年9個月。



四名被告：翟耀瑋（22歲）、周豐德（24歲）、林煒綸（24歲）及李傑思（21歲），被控於2019 年 11 月 18 日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。林另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他管有金屬棒連六角匙。翟耀瑋和周豐德分別被判囚4年5個月，以及4年9個月，另外兩人則被判囚4年8個月。

213人有112人已被裁定罪成

東九龍總區公眾活動調查組高級督察潘崇禮透露，被截獲的213人遭控以暴動和其他相關控罪，其中112人罪成。該112人中，除了23人等待判刑外，85人被判囚29至64個月不等，另4人則被判人教導所。潘稱被截獲的213人中，有7人畏罪離港。

潘強調，市民享有言論和遊行等自由，但進行相關活動時需守法，警方不容忍集會時出現非法行為。被問及反修例運動中有6000多人被捕而未被檢控，警方處理該些個案是否有進展，潘稱未有相關資料。

案件編號：DCCC 788/2020、DCCC 575/2021、DCCC 832/2022

2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)