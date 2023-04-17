逃出理大｜女文員涉10.1暴動後再涉理大衝突　共囚6年9個月

女文員因參與2019年10.1尖沙咀暴動，被判囚4年9個月。而她另涉2019年11月理大圍城期間，和其他約100名示威者，試圖突破警方封鎖線逃走，惟她逃走時被女警制服，遭控制在地上。女文員早前承認1項暴動罪，案件今（17日）在區域法院判刑，涉案突圍有組織、計劃，形容突圍人士有如受訓練的軍隊，逃走時的行動極為暴力，加上在另案保釋期間干犯本案，判囚52個月，當中24個月與她被判囚的另案暴動分期執行，即兩案總刑期為6年9個月。



參與10.1暴動被判人獄4年9月

被告方穎雯，28歲。她因涉及10.1的暴動案，經審訊後被裁定暴動和管有攻擊性武器罪成，去年12月時被判囚4年9個月。

2019年11月18日中午，有大批示威者嘗試用不同方式逃出理大。(詳看下圖)

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官指理大示威者突圍時極為暴力

法官判刑指，被告承認在警方封鎖前已進入理大，理大暴動亦是被告突圍逃走一事的背景。法官續指，涉案突圍有組織、計劃，包括被告在內的人攜有裝備，期間有人向警方投擲汽油彈等，形容突圍人士有如受訓練的軍隊，逃走時的行動極為暴力。雖然參與突圍的人士只有100人，僅歷時了一小時，無證據顯示事件中有人受傷、財物損毀，但此事件是理大暴動的一部份。理大暴動歷時了七天，期間多名警員受傷，引致全港停課、交通樞紐癱瘓，理大內多處被破壞。

保釋期內再犯案屬加刑因素

法官最後考慮到被告是在另案保釋期間干犯本案，屬加刑因素，故以6年半為量刑起點，本案中除了認罪再無其他減刑因素，終判其囚52個月，當中24個月與其早前被判囚4年9個月的暴動案分期執行。

約100人欲逃出理大18人被捕

案情指，被告於警方封鎖理大前，已進入校內並留守。於同月18日下午約1時30分，連同被告在內約100名示威者，試圖從非警方指定出口的理大正門逃走，期間曾打開雨傘，組成防線，並向警員射箭，以及擲汽油彈和磚頭等。其中18人最終被捕，包括被告，其他未有被截停的示威者則逃回理大。而被告被制服時，有防毒面罩、潛水鏡等裝備。

案件編號：DCCC 203/2021, DCCC 204/2021, DCCC 206/2021, DCCC 616/2021 (Consolidated)