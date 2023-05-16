理大衝突｜10名被告參與圍魏救趙於封鎖區被捕　囚45至58個月

理工大學於2019年11月被示威者佔領，並在校園附近一帶與警對峙，與此同時，有網民發起「圍魏救趙」，油尖旺多處亦爆發警民衝突，警方最後封鎖旺角一帶範圍並拘捕多人，並控告逾2百人暴動罪名，其中10名被告，今(16日)在區域法院判刑，法官稱暴動對人身安全構成威脅，形容暴動者自私自利，破壞社會安寧及令無辜商人受損，判10人入獄45至58個月。



十名被告：雷曉天（24歲）、梅晉豪 （23歲）、吳卓泓（22歲）、吳悅橋（25歲）、柯俊明（23歲）、安俊彥（20歲）、潘伊晴（24歲）、戴卓欣（20歲）、王智勇（22歲）及余嘉晴（24歲）。余嘉晴在開審前認罪，判囚45個月，其餘9人經審訊被裁定暴動罪成，被判囚50至58個月。

法官郭啟安判刑時指，當日參與示威者人數達2千人，執法人員卻只有約200人，雙方人數懸殊，期間示威者投擲逾251枚汽油彈，衝突程度可見一斑。案發範圍在窩打老道至咸美頓街一帶，鄰近民居亦有商舖，有居民感到驚慌，亦有人聞到焦味而湧入大廈，該區交通亦被癱瘓。

控罪指他們於2019年11月18日，在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。吳悅橋另被控1項管有物品意圖摧毀財產罪，指他於同日在彌敦道管有1罐噴漆。

高級督察潘祟禮稱，警方當日行動拘捕213人，當中有91人已被裁定暴動罪成，其中3人被判入教導所，73人判監29至64個月不等。潘重申市民享有言論、新聞、集會和遊行的自由，但進行這些活動時，必須守法，警方絕不容忍任何破壞社會安寧的行為，並必定會果斷執法，令違法人士繩之於法。

案件編號：DCCC 750/2020

2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)