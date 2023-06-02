理大衝突｜7男女封鎖區被捕認暴動罪　一龍舟健將失入港隊機會

大批示威者於2019年11月佔領理工大學，警方採圍堵策略，網上有人發起「圍魏救趙」行動，多人響應並到油尖旺一帶聚集，期間曾與警方發生激烈衝突，多人被捕。其中5男2女，今（2日）在區域法院承認暴動罪。各被告求情時均表示後悔，律師更透露其中一名被告在龍舟運動上表現出色，原本大有機會成為香港龍舟隊代表，因本案而失掉機會。法官把案押後至6月29日判刑，7被告需還柙看管。



7名被告：胡海維（23歲）、翁永勝（21歲）、溫育賢（26歲）、許鵬毅（30歲）、葉穎燊（24歲）、張芷晴（女，23歲）和周鳳彥（女，30歲）。他們被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

律師指翁原本很大機會入港隊

辯方求情時指，多名被告均感到後悔。其中被告翁永勝的代表大律師指，翁多次代表學校參加龍舟比賽，又指若非本案，很大機會代表香港龍舟隊，出戰亞運。

案情指，大批示威者於案發日在尖沙咀、佐敦、油麻地和旺角一帶聚集。警員於案發日晚上約10時，扺達加士居道組成防線，繼而往北向彌敦道方向推進，其後抵達文明里。期間，示威者向警員投擲汽油彈等雜物，警員則施發催淚彈驅散示威者。

警方防線其後扺達彌敦道與窩打老道交界，和示威者對峙。當時示威者以鐳射筆照向警員、用本板等雜物築路障，並向警員投擲至少251枚汽油彈。警員多次發射催淚彈驅散但不果，於11時許展開圍捕行動，逾200人被捕，包括7名被告。其中被告張芷晴被發現管有鐳射筆、士巴拿等，被告周鳳彥則管有鏍絲批等。

案發地點事後一片狼藉，遺下大量雜物，包括碎玻璃、磚塊、石頭等。此外，港鐵油麻地站的各出口被毀壞，亦有街燈受破壞，街燈燈箱內的電線被剪斷。

案件編號：DCCC 843/2020

2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)