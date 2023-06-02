理大衝突｜封鎖區與警對峙被捕　3男囚54至62月　女生判教導所

大批示威者在2019年11月18日，警方圍堵理工大學後上街，並引發衝突，警方最終在油麻地一帶設下封鎖區，成功截獲213人。涉案13名男女早前經審訊被裁定暴動罪成，其中1女3男的案件，今（2日）在西九龍法院（暫代區院）判刑。法官指示威者當日在商住大廈林立的地方投擲汽油彈，會對路人、記者、警員等造成人生傷害或財物損失的風險，斥眾被告藉著加入暴動增加聲勢，使暴動能繼續下去。考慮到案情、被告年齡等，判案發時僅16歲的女生入教導所，另外3男則分別囚4年6個月至5年2個月不等。



被告鄧妙小（19歲）、余柏鏗（20歲）、李永賢（27歲）、陳志遠（23歲），同被控於2019 年 11 月 18 日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動；鄧妙小另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，即一包索帶；余則被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即管有雷射筆。

2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)

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官指本案案情性質嚴重

法官判刑指，暴動屬嚴重罪行。案發地點商住大廈林立，示威者投擲汽油彈，會對路人、記者、警員等造成人生傷害或財物損失的風險。另地面事發後滿佈玻璃、磚塊、載有易燃物品的器皿等物，損失對公共開支造成負擔，本案案情嚴重及性質惡劣。法官因而認為不管各被告何時加入暴動，均必然知道當時的實況，並藉著加入增加聲勢。使暴動能繼續下去。

管有索帶及鐳射筆屬加刑因素

法官續指，鄧妙小、余柏鏗案發時分別管有索帶及鐳射筆，用作攻擊性武器及損壞財物的風險高，屬案中加刑因素，故以5年3個月為暴動罪的量刑起點、9個月則為管有物品的量刑起點；陳志遠當時的隨身物品有限，甚至連手套也沒有，故以4年9個月為量刑起點；李永賢案發時加入前排示威者，與警方正面對峙，則以5年3個月為起點。

鄧案發時僅16歲

針對案發時年僅16歲的鄧妙小，法官考慮到其年紀尚輕，還押期間有反省及交代事發經過，無證據顯示她在暴動中有帶領角色或暴力行為，故決定採納報告建議判其進入教導所；至於餘下3名被告，法官考慮到他們的年紀，在候審期間積極生活和工作，部份被告審訊時同意大量控方案情及沒有傳召證人等，酌情減刑，分別判余柏鏗囚4年9個月、李永賢囚5年2個月、陳志遠囚4年6個月。

案件編號：DCCC 788/2020、DCCC 575/2021、DCCC 832/2022