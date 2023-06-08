私人參建居屋｜消息：下周公布計劃　非清水樓　政府不會回購貨尾

政府在《施政報告》提出重啟私人參建資助房屋，立法會房屋事務委員會將於下月初開會討論。據了解，政府將於下周公布私人參建居屋的計劃框架。消息人士指，政府擬不再就私人參建項目「包底」，即不會回購未售出單位，但會鼓勵發展商在設計和用料上增加樓盤吸引力，估計不會以「清水樓」推售項目。



港人渴望置業覓得安樂窩，惟本港樓價高企。（廖雁雄攝）

消息指，最新提出的私人參建模式與以往有別，政府不會再「包底」，發展商將要自行處理賣不出的單位，但形容「自由度大啲」。

當局亦會「鼓勵發展商用方法令樓盤吸引力更高」，預料將以非清水樓形式推售，質素將較現有居屋高。消息人士坦言，私人參建項目設計和用料的質素較高，故成本會較居屋高，但強調當局會透過折扣率，調節售價，令更多市民可負擔。

▼2022年5月，新世界公佈私人資助房屋項目選址▼



招標時列明折扣率

至於折扣率方面，消息人士指，預料當局將會就個別項目招標，與現時居屋每年一口氣推售多個屋苑的做法有別，故相信不同項目的折扣率有異。由於部份項目是由政府提供土地，當局在招標階段時會在標書列明折扣率，惟因應招標與正式推售樓盤有一段時間差，樓市下行或會導致發展商虧損，故當局擬在補地價上提供優惠「以前要補50億，𠵱家可能就補10億，中間嗰40億就係要保障呢個情況。」

特首李家超在上任後首份《施政報告》提出，推出全新的「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，將會分兩大類推行，包括推售三幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士，預料可興建3,000至4,000個單位。另一個方式則是鼓勵發展商利用私人土地，透過申請改劃興建資助出售房屋。