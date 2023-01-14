私人參建居屋｜約半數受訪市民冀設最低空間標準　下限280平方呎

特首李家超在《2022年施政報告》中宣布重啟「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，民建聯今日（14日）發布的一項調查顯示，五成半受訪市民贊成政府重啟該計劃，有50.8%受訪者期望引入最低居住空間標準，45.9%受訪者期望私人參建居屋主要申請對象為青年及青年家庭，63.9%受訪者期望私人參建居屋有基本裝修，包括牆身飾面、地板、廚櫃等。



民建聯1月14日發布的一項調查顯示，50.8%受訪者期望「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」引入最低居住空間標準。圖中從左到右分別為民建聯觀塘支部副主席張琪騰，民建聯觀塘支部主席兼觀塘區議會主席柯創盛，公屋聯會總幹事招國偉，民建聯觀塘區議員張培剛。（民建聯提供）

民建聯籲逾引入最低居住空間標準 免出現納米單位

民建聯的調查訪問了482名18歲以上香港居民，關於私人參建居屋的期望。結果顯示，50.8%受訪市民期望，政府在興建私人參建居屋時，加入最低單位實用面積280平方呎的下限要求。對此，民建聯觀塘支部主席兼觀塘區議會主席柯創盛建議，政府需考慮引入最低居住空間標準到私人參建居屋，避免出現納米單位。

近半受訪者冀私人參建居屋主要青年及青年家庭優先申請

調查結果亦顯示，45.9%受訪者期望私人參建居屋申請對象主要為青年及青年家庭。柯創盛建議，政府應撥一定配額予20至40歲的年青人及年青人家庭優先申請，購置私人參建居屋，增加資助房屋配額，可幫助青年人向上流動。

七成半受訪者冀配套齊全 逾六成受訪者盼有基本裝修

民建聯觀塘區議員張培剛指，在屋苑配套設施方面，74.1%受訪者期望有商場等設施方面購買必需品，56.8%受訪者冀配備醫療設施，而47.9%受訪者對運動康樂設施有需求。

張培剛續指，63.9%受訪者期望私人參建居屋交樓標準應有基本裝修，包括牆身飾面、地板和廚櫃等，其中15.1%受訪者更期望可有冷氣機、抽油煙機等中高水平裝修。

公屋聯會總幹事招國偉表示，經過三年疫情，本港置業負擔加重，若居屋本身已有基本裝修或以上，可減輕市民經濟負擔以及準備裝修工程的煩惱。

招國偉還建議，政府應詳細考慮當區人口變化，儘早規劃好社區配套設施，包括交通、商場街市、醫療配套及運動康樂設施等，其中醫療設施比運動康樂設施需求多近一成，建議政府及早計劃興建分科診所等醫療配套設施，為疫情反覆作好準備。