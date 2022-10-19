施政報告｜重推私人參建居屋　申請者憂供應有限難抽中

特首李家超公佈任內首份《施政報告》，當中提及「私人發展商參與資助房屋先導計劃」。消息指，政府會於下個財政年度起分批推出3幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，並鼓勵發展商利用私人土地興建資助屋。

有居屋申請者表示，雖然對計劃有興趣，但質疑能否吸引發展商參與，因資助房屋的利潤定必比私樓低。同時亦有申請者認為，即使日後有私人參建居屋，但擔心供應數目仍然難及申請宗數，「相信唔會容易抽中咗。」



特首李家超公佈任內首份《施政報告》，當中提及「私人發展商參與資助房屋先導計劃」。（廖雁雄攝）

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居屋申請人屢敗屢戰：第100粒珠都抽過

31歲的馬先生參與「居屋大抽獎」多年，自房委會2014年重推居屋起，他每年均有申請，「期期都有抽，只係無抽中。」他現時與父母居住，由於希望有自己的生活空間，故一直希望置業，雖然曾考慮租樓，但租金與供樓相若，故一心只打算買樓。

馬先生過去一直以白表單身資格申請，由於競爭激烈，故近年與家人一同入紙申請，惟仍然失敗，他笑言：「連第100粒珠都抽過。」

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對於新一份《施政報告》提出「私人發展商參與資助房屋先導計劃」，馬先生坦言有興趣，但質疑能否吸引發展商參與。他解釋，由於資助出售房屋要以折扣率出售，故利潤定必比私樓低，除非政府提供的地價優惠較吸引，否則擔心發展商未必願意交出土地。

他續指，雖然政府會推出3幅土地招標，但憂慮選址較偏遠，因市區地價高昂，估計最終或只會拿出較偏遠的地皮，例如北部都會區。

辜先生（化名）過去亦多次申請居屋，惟4至5年均落空。（張浩維攝）

申請者擔心仍難抽中

辜先生（化名）亦多次申請居屋，惟過去4至5年均落空。他現時與母親居於出租公屋，惟該單位較舊，且房間面積較細，故一直希望置業改善居住環境。他坦言，過去曾考慮過私樓，惟若單靠自己能力，只可選擇納米樓或較唐樓，故心儀價錢較便宜的居屋，「每個人都想住私樓，但唔係咁容易負擔到。」

辜先生是綠表申請者，雖然競爭較白表少，但過去一直抽不中，形容自己就如「陪跑」，與居屋的關係更似談戀愛，「好似拍拖咁，一開頭都仲會失望，但後來習慣咗。」

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他說，即使上期居屋有機會揀樓，惟只剩下較偏遠的粉嶺皇后山山麗苑，考慮到交通問題，以及擔心年紀較大的母親難適應，故最終未有選擇。

針對「私人發展商參與資助房屋先導計劃」，辜先生稱過去有不少人申請居屋，認為即使有私人參建居屋，但相信供應數目仍然難及申請宗數，「相信唔會容易抽中咗。」不過，他稱會對計劃持觀望態度，若日後項目的設計與私樓相若，甚至有會所、泳池等，相信亦會考慮申請。

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