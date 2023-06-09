黃色巨鴨泊中環海濱　視障市民捧場　專程坐天星小輪海上觀賞

巨型黃色「橡皮鴨」相隔十年重返香港，更「打孖上」在金鐘添馬公園對開維港海面展出。主辦方今日在中環海傍舉行開幕禮，吸引不少市民駐足，拍下黃鴨身影留念。有患青光眼的市民特意到場觀看開幕禮，雖然視力模糊，但無阻興致，認為今次黃鴨停留位置較往時好，附近岸邊較多空間，供市民一同觀賞。



▼6月9日 從九龍看對岸一對黃鴨維港游早水▼



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市民伍先生表示，十年前視力正常時曾看過黃鴨，無奈受青光眼影響，視力較為模糊，但無阻他觀看黃鴨意欲，今日特意與義工陪同下，乘搭天星小輪在海上觀看黃鴨。他認為，今次展出比上次好，「大隻啲，又近啲」，加上擺放位置比較寬闊，不會太擠擁。他又指，未來會再與視障朋友前來，「一齊嚟高興下，感受下。」

市民黎生今早11時前就駐足畫畫，他稱，「唔容易安排到咁大型、咁好嘅藝術作品，所以抓緊第一時間即刻嚟畫低佢。」他指，兩雙黃鴨象徵著雙重快樂。

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市民：欣賞巨鴨結伴駐維港 停中環碼頭方便

市民劉小姐今日特意帶同小朋友到中環海傍看黃鴨，她憶述十年前黃鴨首次到港時，自己在尖沙咀工作，每日都會從辦公室看到黃鴨。她認為，擺放兩隻黃鴨比一隻更可愛，「始終兩雙好啲嘅，一隻好似好孤單，好似一隻孤冷冷。」她指，兩隻鮮黃色的巨型鴨放在海上，配上香港的夜景，相信可以吸引到旅客。

市民顧小姐表示，趁著開幕到場看巨型黃鴨以避開人潮，她指，回憶起十年前看黃鴨，感嘆「好快就十年。」她同樣認為，今次擺放在中環碼頭比較好，可以疏導人潮。

深圳旅客張先生帶同兩位女兒與巨鴨合照。（鄧宇詩攝）

深圳旅客張先生表示，一家之前並沒有看過黃鴨，今日兩位女兒打扮成《冰雪奇緣》的角色到場「打卡」。8歲的大女兒和4歲的小女兒均大讚黃鴨好玩、很可愛。

橡皮黃鴨將會有明日起在維多利亞港擺放兩星期，在父親節當日其中一隻會於維港海岸線「出巡」，由銅鑼灣海面游至尖沙咀，再游回中環，歷時約兩小時。

▼6月9日 一對黃鴨維港游早水▼



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▼６月8日 一對黃鴨於維港夜景「下水禮」▼

