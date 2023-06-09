荷里活廣場兇案｜政府10招支援包括增個案經理　檢討有條件釋放令

精神健康諮詢委員會今日傍晚（9日）開會，討論鑽石山謀殺案涉及的社區精神健康支援，署理醫務衞生局局長李夏茵表示，對死者家屬致以深切慰問，但相信當日事件屬偶發性，認為不涉資源或人手問題不足。

她又提到，港府重視精神健康，將針對嚴重精神病患，及其他精神健康需要人士，各提出5項建議，包括醫管局將增加人手，令個案經理及嚴重精神病患者達到1：40的比例；亦會處方較新及副作用較少的藥物，亦會縮短新症輪候時間，另會加快落實精神健康熱線，為市民提供支援及轉介。李夏茵又提到，醫管局即將完成有條件釋放令的研究，將於下月開會匯報結果。



精神健康諮詢委員會今日傍晚（9日）開會，李夏茵表示，港府提出十項針對措施，盼加強支援。(歐陽德浩攝)

精神健康諮詢委員會主席黃仁龍指，委員對事件表示非常痛心及關注，但強調今次屬個別事件，又提到精神疾病有很多種類，呼籲勿將精神疾病與暴力行為掛鉤。他又提到，對相關片段流出感到遺憾，因其傳播引起社會不安，又呼籲傳媒報道時取材時宜作平衡。黃又呼籲，勿對精神健康需要人士抱不必要恐懼，免對求助構成負面影響。

李夏茵則表示，對死者家屬致以深切慰問，在聽取諮詢委員會意見後，政府將推出「5+5」措施，支援嚴重精神病患，及其他精神健康需要人士。

支援嚴重精神病患方面：

李夏茵又提到，醫管局即將完成有條件釋放令的研究，將於下月開會匯報結果，並制定下一步工作。

政府於2017年公布精神健康檢討報告，當中曾建議醫管局檢討「有條件釋放」機制，包括考慮將涵蓋範圍擴大至包括曾證明有高風險自殺的病人、或情況惡化至可能對他人構成危險，但沒有違反釋放條件的患者。據醫衞局早前回覆，醫管局在今次鑽石山不幸事件前已開展檢討相關機制的討論。

《香港01》早前已向醫管局查詢1.醫管局將增加人手，令個案經理及嚴重精神病患者達到1：40的比例；

2.處方較新及副作用較少的藥物；

3.就專科門診的緊急及第二緊急輪候時間設限，前者輪候不逾一周，後者不逾四周；

4.當局亦會優化精神科護士及醫務社工的後續跟進工作，包括優化溝通及資訊交流，以全面評估醫療需求，及持續支援病人；

5.醫管局即將完成就《精神健康條例》下「有條件釋放」機制的檢討，將於下月向委員會匯報檢討結果。政府亦會邀請委員會探討「社區治療令」的可行性及有效性，向政府提交建議。

至於其他精神健康需要人士的支援工作，李夏茵指醫衛局會加快落實精神健康熱線，提供支援及轉介；針對照顧者將增一站式服務，會加強支援低收入及少數旅裔組群，醫衛局正積極聯絡非政府組織，籌組少數族裔精神健康中心等。，查詢相關檢討進度、「有條件釋放」個案數字及納入優先跟進系統的病人，醫管局今晚侍記者會完結後始回覆稱，醫管局跟進的病人中，約1300名病人屬於「獲有條件釋放」。另外，醫管局回覆亦提到，現時逾29萬名精神病患者提供服務，當中有大約5600名病人被納入「特別護理系統」作進一步跟進。

被問到今次不幸事件會否影響檢討的方向，李夏茵表示，仍有待醫管局向諮詢委員會交報告，委員會才可討論「有條件釋放」機制是否要收緊或收窄，但透露其中一個方向是探討可否加入更多條件至「有條件釋放」機制內。黃仁龍則表示，會上有委員關注，考慮「有條件釋放」時，要一併顧及復元人士家屬支援。

至於強制治療令方面，黃仁龍表示，如2017年報告所指，引入社區治療令是高度敏感而 又複雜的問題，但認同可以探討在港實行的可能性。他又否認，諮詢委員會的工作過慢，指報告中關於法律檢討是第五個範疇，即最後一步，故過去數年一直都集中處理其他的措施。