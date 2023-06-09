精神健康諮詢委員會今傍晚開會　討論精神健康支援及專業人手安排

鑽石山荷里活廣場謀殺案後，特首李家超翌日（3日）宣布將加強四方面工作，包括要求精神健康諮詢委員會召開會議，探討應對本港精神健康事宜及提供意見。該委員會今日傍晚（9日）將召開諮詢委員會會議，署理醫務衞生局局長李夏茵和委員會主席黃仁龍會議結束後將會見傳媒，交代相關事宜。



精神健康諮詢委員會今晚將開會。（資料圖片／余俊亮攝）

李家超早前宣布，就鑽石山荷里活廣場早前出現不幸事件，政府將加強四方面工作，包括要求警方加強市區巡邏；醫務衞生局與醫管局會檢視精神科治療、康復服務及流程，以進一步優化；醫務衞生局盡快召開精神健康諮詢委員會，探討應對本港精神健康事宜及提供意見；社署亦會強化社區支援服務，通過24間精神健康社區綜合服務中心加強服務。

委員會主席黃仁龍會後將會見傳媒

精神健康諮詢委員會將在今日傍晚開會，討論事項將包括：（一）醫院管理局（醫管局）精神科的服務模式及相關專業的人手；（二）為社區內精神復元人士提供的康復服務和支援，及對照顧者和社會上特定群組的精神健康支援；（三）減低公眾對有精神健康需要人士的誤解，以及（四）應對涉及暴力或對公眾精神健康構成廣泛影響的片段及網上資訊。署理醫務衞生局局長李夏茵和精神健康諮詢委員會主席黃仁龍會後將會見傳媒。