黃鴨首日展出　微雨不減人潮　市民稱令港人輕鬆助提升快樂

巨型黃色橡皮鴨相隔十年再次在港展出，今（10日）為首日對公眾開放展出。雖然今早下起毛毛雨，但無阻市民觀賞黃鴨的熱情。有內地旅客趁著最後一日留港到場「打卡」；有市民稱兩隻鴨為港人解壓，提升快樂指數。



▼6月9日 市民傍晚空群而出拍攝巨鴨▼



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袁先生趁著最後一日在港，拖著行李箱到場拍照。（鄧宇詩攝）

兩隻18米高的黃色橡皮鴨今首日在中環添馬公園中西區海濱長廊的對開海旁公開展出，適逢週末不少市民到場拍照，「迫爆」添馬公園數個打卡位。內地旅客吳先生趁著最後一日在港，拖著行李箱到場拍照。他指，從地鐵廣告得知有巨型黃色橡皮鴨展出，首次觀鴨感到有趣，「很不錯。」

袁先生帶同兒子到場觀看橡皮鴨，他指，十年前沒有看過，今日特意第一時間帶同兒子來。（鄧宇詩攝）

父子觀鴨享親子樂 稱公仔紀念品定價略高

袁先生帶同兒子到場觀看橡皮鴨，他指，十年前沒有看過，今日特意第一時間帶同兒子來，雖然落雨有影響到拍照，但之後未必會再到場觀看。袁先生購買了兩隻公仔留念，認為紀念品定價略高，「480元兩隻都有少少貴，不過為小朋友留個回憶。」

十年前譚小姐曾到尖沙咀觀賞黃鴨，今日她特意帶同橡皮鴨公仔一同前來觀賞，她表示十年前的展覽地方擠迫，難以觀看橡皮鴨；現在地方更寬敞，能容納更多人。她續指，黃鴨能使香港人在疫後「輕鬆下」，希望香港的快樂指數有所提升。