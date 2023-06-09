黃鴨訪港｜立法會議員「高位」賞鴨　陳沛良開簾即見：人都開心啲

巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）相隔十年再訪港，兩隻18米高的黃鴨今早（9日）雙雙屹立會展西面維港海旁。選委界立法會議員陳沛良指，黃鴨是香港人回憶，相信可帶動香港社會氛圍，為香港帶來正能量，他今早上班，在其中信大廈議員辦公室打開窗簾，即見到黃鴨：「點綴吓，人都開心啲！」



▼6月9日 從九龍看對岸一對黃鴨維港游早水▼



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▼6月9日 一對黃鴨維港游早水▼



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陳沛良相信黃鴨可為香港帶來正能量

選委界立法會議員陳沛良指，今次有兩隻黃鴨，較上次多，可吸引市民圍觀，假日時海濱可吸引更多人遊覽附近景點。他指黃鴨可帶動經濟復蘇之餘，同時是香港人回憶，相信可帶動香港社會氛圍，為香港帶來正能量。對他而言，議員工作忙碌，但今日上班開窗簾見到黃鴨也高興：「點綴吓，人都開心啲！」

李惟宏：除了推動經濟 亦需要活得快樂

另一立法會議員李惟宏表示，黃鴨有助帶動旅客來港，相當歡迎，又指香港除了推動經濟發展，亦需要「活得快樂」。

選委界立法會議員陳沛良指，黃鴨可帶動經濟復蘇之餘，同時是香港人回憶，相信可帶動香港社會氛圍，為香港帶來正能量。（羅國輝攝）

橡皮鴨將首度偕同伴雙雙暢遊維多利亞港，6月10日起啟航「游」去維港中西區海濱長廊中環段。（主辦單位提供）

▼６月8日 一對黃鴨於維港夜景「下水禮」▼



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▼5月25日 巨型「黃鴨」青衣北岸試水▼



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展期預計約兩周 添馬公園正中位置屬觀賞「靚位」

黃鴨在2013年首次來港，於尖沙咀海運碼頭海旁展出約一個月。時隔十年黃鴨再來港，已由16.5米「長高」至18米，今年更攜同另一黃鴨「打孖」訪港。黃鴨將由6月10日起，在毗鄰添馬公園對出海旁展出，展期視乎天氣等情況而定，預計約兩周。

由會展新翼西面海旁至中環9號及10號碼頭，以至尖沙咀海旁都可以看到；不過「靚位」當然是添馬公園正中位置的海旁及觀景台，如太多人一同觀賞，或會實施人潮管制。

天文台6月9日發出的九天天氣預報顯示，周五至下周日一連三日較大機會有陽光，有利觀看及拍攝。（天文台圖片)

▼6月1日 金鐘站E天窗化身黃鴨鴨頭▼



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▼6月4日 港鐵金鐘站現黃鴨打卡潮▼



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距離黃鴨最近的港鐵金鐘站，已由6月1日起化身成期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出入口成為「橡皮鴨主題出口」，6米高的巨型玻璃天窗已變成趣緻鴨子臉。站內多處亦可見橡皮鴨的蹤影，如橡皮鴨腳印、水滴等供市民打卡。

▼2013年巨型橡皮鴨▼

