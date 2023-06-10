黃鴨｜推介5個打卡位　觀景台拍攝零失敗　有得影《進擊之巨鴨》

巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）相隔十年再訪港，為期約兩星期的展覽今日（10日）開始。兩隻巨鴨高18米屹立添馬公園對出海旁，搶眼的黃色鴨身、橙紅色的鴨咀、黑色中帶一點白的雙眼，昨日（9日）被移到展出位置後，已吸引絡繹不絕的粉絲在烈日下到來拍攝。



《香港01》記者視察現場環境，找來五個打卡位推介，包括拍攝零失敗的觀景台，可以以港島地標襯托黃鴨，如何拍攝「萬綠叢中兩點黃」，哪個位置適合慢慢「高炒」，如何拍攝出《進擊之巨人》感覺。



打卡位1：添馬公園觀景台及對落海旁



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黃鴨擺放在添馬公園中央觀景台對出海面，因為必選之打卡位是主觀景台及對落的海旁，可以看到黃鴨正面，猶如看到它們對着你笑。觀景台高出海平面約10米，比海旁更佳，一般成年站在觀景台拍攝時，看起來只稍低於鴨咀，無論怎擺甫士，都是零失敗。

打卡位2：中環9及10號碼頭



這個位置的好處是不用過海，都可以拍攝到用灣仔會展、中環廣場等一帶，作為黃鴨的襯托，清楚看到黃鴨屁股。不用相機長鏡，用手機鏡頭zoom都可以拍攝到想要的效果。

打卡位3：中環IFC國金二期及大會堂高座



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黃鴨的金黃色十分突出，而維港海面及好天時，海是綠色，天是藍白色，而岸邊大廈又主要深沉色，兩隻黃鴨猶如「萬綠叢中兩點黃」，因此找個高位拍攝，更能營造出對比。《香港01》攝影記者就在IFC國金二期及大會堂高座以長鏡拍攝黃鴨，可以看到達到預期效果，以大會堂高座較佳。除了用長鏡，當然也可用手機zoom拍攝，也能有類似作品。

打卡位4：坐摩天輪



想找個更高位置「高炒」拍攝黃鴨，可考慮付20元（一般成人價）坐摩天輪，由於上落客時停下停下，所以有時間慢慢拍攝，而影鴨頭頂部是坐摩天輪獨有角度，也記得要以車廂作為構圖，更能顯示是在高位拍攝。

打卡位5：觀景台外行人路



位置為主要觀景台兩側，可拍攝另類效果的黃鴨。主要是借助公園的建築物遮掩鴨身，只影到鴨頭正面部份，有如《進擊之巨人》感覺，拍出可愛的《進擊之巨鴨》相片，拍攝時可用長鏡或手機zoom功能，以正面看到鴨頭效果最佳。

▼6月9日 晚上拍攝黃鴨絡繹不絕▼



▼6月9日 市民傍晚空群而出拍攝巨鴨▼



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▼6月9日 橡皮鴨主題小輪伴兩隻黃鴨▼

