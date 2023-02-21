預算案｜近九成半受訪者強積金去年虧蝕　工聯會促推保證回報計劃

新一份財政預算案周三（22日）公布，工聯會權益委員會今日（21日）公布的調查結果顯示，93.9%受訪者表示去年強積金計劃（MPF）結餘出現虧蝕，逾八成人不滿意強積金的回報及認為強積金未能應付退休生活開支。



工聯權委指調查結果反映強積金制度未能有效保障僱員生活質素，期望港府於新一份財政預算案設法完善，推出與通脹掛鈎的強積金保證回報計劃，發揮強積金應有「保底」作用。



工聯會副理事長、權委主任丘燿誠（左）表示打工仔被強制供款後卻未能保本，結存跑輸通脹，變相「迫住蝕錢」；工聯會副理事長、權委副主任林偉江（右）建議政府應優先落實為低收入及自僱人士代供強積金的政策。（工聯會提供）

不滿意回報主原是蝕錢 其次是跑輸通脹

工聯權委去年12月底至今年1月訪問了806名市民，工聯會副理事長、權委主任丘燿誠表示，調查顯示逾八成(83.2%)受訪者不滿意強積金回報，其中43.9%受訪者不滿意強積金回報，39.3%人更表示十分不滿意，不滿意回報的主要原因是「蝕錢」(70.7%)，其次是「跑輸通脹」(53.4%)及「管理費高蠶食回報」(51%)。

調查結果又顯示，93.9%受訪者去年強積金計劃結餘出現虧蝕，逾八成半(87.5%)受訪者認為強積金未能應付退休生活開支。

促設立回報率與通脹率掛鈎的保證回報計劃

丘燿誠表示，打工仔被強制供款後卻未能保本，結存跑輸通脹，變相「迫住蝕錢」，政府應該承擔社會責任，確保強積金結餘可保本增值，而政府過往推出過不少保證回報投資產品，如銀色債券，息率的計算為過去六個月的綜合消費物價指數的平均值，並設有保證最低息率，他期望政府以此為藍本參考，提供保證回報的強積金計劃選項，設立回報率與通脹率掛鈎。

工聯會副理事長、權委主任丘燿誠（左）表示打工仔被強制供款後卻未能保本，結存跑輸通脹，變相「迫住蝕錢」；工聯會副理事長、權委副主任林偉江（右）建議政府應優先落實為低收入及自僱人士代供強積金的政策。（工聯會提供）

政府早前承諾為低收入及自僱人士代供5%強積金，但需要待「積金易平台」(eMPF)全面運作後才能落實。工聯會副理事長、權委副主任林偉江表示，之前傳出積金易平台的承辦商整體進度落後，消息令人擔心，因萬一積金易平台無法如期出台，代供強積金的措施也會一併延誤。

工聯權委：優先落實為低收入及自僱人士代供強積金

他建議政府應優先落實為低收入及自僱人士代供強積金的政策，至少不應遲於積金易平台的原定推出時間，即2025年。同時，他亦要求財庫局及積金局多加督促承辦商追回落後的進度。

▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼

