巴裔男涉姦14歲華裔少女　稱感孤單誘到後樓梯　陪審團一致裁罪成

巴基斯坦裔男子涉在街頭兜搭一名14歲華裔少女，聲稱感到孤單想交朋友。兩人之後到後樓梯閒談，期間他涉強吻少女，又上下其手。少女即表示：「朋友唔係咁。」巴漢便回應：「點解唔可以？」繼而把她強姦。巴漢否認強姦罪受審，陪審團今(12日)在高等法院退庭商議，一致裁定被告強姦罪成，法官把案件以索取被告的背景報告，及事主的創傷報告，押後至6月29日判刑。



被告Iqbal Asif(洛阿士)，24歲，被控於2021年10月22日，在長沙灣邨附近的樓梯強姦當時14歲女事主X。

被告洛阿士否認強姦14歲華裔少女。(朱棨新攝)

天橋相遇後到後樓梯聊天

控方案情指，案發日下午4時許，X行經一條天橋時，被告迎面而過。他之後轉身尾隨X至長沙灣邨的公園，並上前兜搭稱感到孤單，問可否和X做朋友。X同意，兩人便到後樓梯聊天。

事主曾發訊息向朋友求助

期間，被告自稱17歲，又把頭伏在X的腳。X透過訊息向朋友Y和Z求助，在訊息中稱：「變態」，並發送拍到被告伏在她腳上的影片。Y則問被告是何人。被告其後強吻X，又摸她的胸和私處，他繼而脫下雙方的褲子，強姦X。

覺對方只插入一半

庭上播出X的錄影會面，指巴基斯坦裔男子兜搭她時，對方講中文，但大部份為英文。而兩人在後樓梯時，巴漢吻她和上下其手，甚至舔其乳頭。X表示：「朋友唔係咁。」巴漢卻回應「佢話佢係」，又反問「點解唔可以？」她又稱遭巴漢強姦時，對方的陽具只「插入一半，無完全插入」，所以她不覺痛楚，但感到「好唔舒服」和「好污糟」，而對方在X的體外射精。

辯方盤問X時，指她當時向他人發訊息及傳送影片，是想和他人閒談，獲朋友讚好。她當時並不危險，也沒有遭被告強姦， X否認。

被告稱只是伏在X的腳上睡覺

控方案情續指，兩人分道揚鑣後，X會合Y和Z等朋友。她把事件告知友人，其中一人轉告X的母親，母親報警。警員以X的手機約被告見面，被告應約時被捕。他在警誡下否認強姦X，並於錄影會面稱，在天橋遇見X時，對方向他眨眼及打眼色，又帶他到長沙灣邨的公園。兩人在後樓梯時，他曾伏在X的腳入睡至少5分鐘，但遭相機閃光燈弄醒。

案件編號：HCCC197/2022