衞生署與警方便裝查巡禁煙區吸煙　向煙民發64張罰單　涉款$96000

因應衞生署推出「六月．戒煙月」，衞生署控煙酒辦公室與警方由上周五（9日）至昨日（11日）一連三日在全港各處以便裝巡查83所公眾娛樂場所，向在禁煙區内吸煙的煙民共發出64張定額罰款通知書，加強打擊在禁煙區內吸煙行為。以每張罰1,500元計，這班煙民「貢獻」庫房96,000元。



因應衞生署推出「六月．戒煙月」活動，衞生署控煙酒辦公室與警方由6月9日至11日一連三日在全港各處，加強打擊在禁煙區內吸煙行為。（梁鵬威攝）

一連三日共巡查83所公眾娛樂場所

因應衞生署推出「六月．戒煙月」活動，呼籲吸煙人士嘗試戒煙，以降低患上吸煙相關疾病和死亡風險。控煙酒辦與警方由上周五起一連三日在全港各處，聯合採取便裝行動，加強打擊在禁煙區內吸煙行為。執法人員於便裝行動中巡查83所公眾娛樂場所，向在禁煙區内吸煙的人士共發出64張定額罰款通知書。

禁煙區吸煙可被票控罰款$1500

《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

衞生署發言人強調，控煙酒辦會就每一宗違例吸煙投訴作出跟進及調查，並會到有關場所巡查及執法。控煙酒辦亦會不時與其他執法部門進行聯合巡查及執法行動（包括便裝行動），以提升執法成效。署方會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊任何違法吸煙行為。

戒煙熱線、網頁及「戒煙達人」應用程式

發言人稱，政府呼籲吸煙人士為個人及他人健康着想，盡快戒煙。市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833 183。熱線由註冊護士接聽，為吸煙人士提供專業戒煙輔導。如欲了解更多戒煙及相關支援工具和服務的資訊，可瀏覽戒煙專題網頁。另外亦可下載「戒煙達人」應用程式，以跟進戒煙進度和取得對抗煙癮的貼士，維持無煙生活。