吸煙｜衞生署將推出「六月．戒煙月」活動 6條問題自測吸煙成癮

吸煙有害健康是眾所周知的事實，香港政府一直都致力減少煙民的數目，適逢五月三十一日為「世界無煙日」，衞生署為響應無煙日，將推出「六月．戒煙月」推廣活動，向市民推廣無煙生活，以降低患上吸煙相關疾病和死亡風險。



世界衞生組織將每年五月三十一日定為「世界無煙日」，強調使用煙草產品對健康構成的威脅，並提倡有效的控煙政策以減少煙草產品的使用。今年「世界無煙日」的主題是「種植糧食，而非煙草」。煙草種植不但危害健康，還加劇了全球糧食危機。

衞生署發言人表示，「藉著『六月．戒煙月』宣傳活動，衞生署推出全新電視及電台宣傳廣告，並透過公共運輸交通網絡宣傳平台，鼓勵吸煙人士嘗試戒煙。我們亦會透過社交媒體，於六月每日向市民提供一個戒煙理由或貼士，陪伴吸煙人士度過無煙月。」

另外，衞生署一直資助非政府機構提供多元化的免費戒煙服務及支援，當中包括戒煙輔導、戒煙藥物、中醫針灸戒煙等。吸煙人士亦可透過這些機構提供的「寄住戒」服務，經郵遞獲得免費戒煙藥物。

為進一步便利吸煙人士戒煙，衞生署透過全港200多間社區藥房、戒煙診所、地區康健中心和地區康健站免費派發一星期戒煙藥物（尼古丁替代療法）試用裝，讓吸煙人士即時紓緩退癮徵狀，嘗試戒煙。

衞生署透過全港200多間社區藥房免費派發的一星期戒煙藥物試用裝。（圖片由衛生署提供）

欲戒煙人士只須前往貼有一星期戒煙藥物試用裝標貼的社區藥房，通過藥劑師簡單評估後，使用「戒煙達人」應用程式掃描二維碼，便可即時免費領取一星期戒煙藥物。他們亦可經預約後前往戒煙診所或地區康健中心和地區康健站領取有關藥物。

署方指，尼古丁替代療法的療程一般約八至十二星期，吸煙人士試用一星期藥物後若決心戒煙，可預約非政府機構免費戒煙服務繼續跟進。發言人強調，不論任何年齡的人士，戒煙都能為其健康帶來即時和長遠的裨益。吸煙人士只要堅持無煙四星期，徹底擺脫煙癮的成功機會亦會高五倍。

▼▼▼吸煙５大壞處你要知！（點擊下圖看清！👇👇👇）

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吸煙對身體會造成多種不良影響，以下只是其中一些主要的影響：

1. 增加患上癌症的風險



吸煙是引起肺癌、口腔癌、食道癌、膀胱癌等多種癌症的主要原因。

2. 損害呼吸系統



吸煙會損害肺部和呼吸系統，導致呼吸困難、咳嗽、氣喘等症狀。吸煙還會導致慢性阻塞性肺病，這是一種嚴重的肺部疾病，會導致呼吸困難和呼吸衰竭。

3. 損害心血管系統



吸煙會導致動脈硬化和心血管疾病，包括心髒病、中風等。吸煙導致的動脈硬化會讓血管變窄，增加心臟負擔，進一步增加心血管疾病的風險。

4. 影響生殖系統



吸煙會損害男性和女性的生殖系統。吸煙會導致男性精子數量和質量下降，女性則更容易患不孕症和更早進入更年期。

5. 損害口腔和牙齒



吸煙會導致口腔和牙齒問題，如口腔癌、口臭、牙齦疾病和牙齒變黃。

6條問題自測煙癮程度

1.起床後多久吸第一支煙？



5分鐘（3分）

30分鐘以內（2分）

60分鐘以內（1分）

大於60分鐘（0分）

2. 在禁煙區不能吸煙會難以忍受嗎？



是（1分）

否（0分）

3. 哪支煙最難放棄？



早上第一支煙（1分）

其他（0分）

4.一天最多吸幾支煙？



30支以上（3分）

21－30支（2分）

11－20支（1分）

低於10支（0分）

5. 起床煙、飯後煙、廁所煙高於其他時間段？



是（1分）

否（0分）

6. 就算生病依舊吸煙？



是（1分）

否（0分）

做完這六道題做完之後，可根據你的分數初步判決你的成癮程度：

0－3分，輕度煙癮；4－6分，中度煙癮；高於7分，則為重度煙癮。

開始戒煙３大貼士

1. 面對退癮徵狀



戒煙後，你將⾯對另⼀個挑戰：堅持下去。起初戒煙的數天會不舒服，但是你絕對可以度過的。常⾒的退癮徵狀包括以下幾種：

- 對煙草的渴求

- 憤怒，沮喪和煩躁

- 焦慮和抑鬱

- 體重增加

- 頭暈

- 頭疼



你可能會遇到⼀種或多種徵狀，並通常在戒煙後第⼀周內最嚴重。隨後，徵狀的強度會減弱。每個⼈的戒煙過程都不⼀樣，你的經歷可能無法與他⼈比較。

2. 認清吸煙的習慣及誘因



當吸煙一段時間後，你會建立出一些習慣模式，例如在喝酒或飯後會吸煙。你可能無數次地重複這些習慣模式，使得這些情境出現時，你就會⾃動拿起捲煙或煙草產品。

要保持不吸煙，你需要改變這種習慣。其中，要尤其留意一些令你想比平時吸更多煙、或是一些你最渴望吸煙的情境。你需要避免這些情境或以另一⾏為取代吸煙，直到你有信心控制自己不再吸煙為⽌。

3. 避免誘惑和用不同方法處理的壓⼒



戒煙期間偶爾渴求吸煙是正常的。解決這個問題最簡單的⽅法就是避免誘惑，你也可培養健康的嗜好來應對壓⼒。例如：

- 告訴你的家⼈，朋友和同事，你正在戒煙，令他們不再給你捲煙，如果他們還給你捲煙，你便有理由去拒絕他們。



- 尋找與吸煙無關的新嗜好來分散⾃⼰的注意⼒，例如游泳，繪畫或聽⾳樂。



- 避免可能誘使你吸煙的環境因素。舉例來說，如果你習慣在酒吧邊喝酒，邊吸煙的話，你便應避免前往酒吧。同時你亦應避免到充滿二手和三手煙的地方。



- 避免不必要的壓⼒，但如果不可避免，可以嘗試深呼吸或冥想。



- 避免含咖啡因的飲料，例如咖啡或茶；咖啡因可能會激起你對吸煙的渴求



- 太困難時應尋求協助。

