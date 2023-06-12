輸入外勞｜政府最快周二公布建造業運輸業特別計劃　料涉1.8萬個

院舍輸入照顧員特別計劃6月19日將開始接受申請，政府擬就建造業及運輸業亦設類似的特別計劃輸入外勞，相關計劃料最快明日（13日）公布，消息指名額共約1.8萬個，其中小巴及旅遊巴司機各有900個名額。



有勞工界議員表明，本港不能依賴輸入外勞為解決勞動人口的長遠政策，倘若政府要推出特別計劃，只可屬短期措施，而在推行期間，亦須設法提升本地勞動力，以便日後逐步減少輸入外勞。有勞顧會勞方委員表示，當局至今仍未就相關特別計劃諮詢勞顧會，他重申希望政府按原有機制處理輸入外勞事宜，不宜「另起爐灶」為個別行業設特別計劃。



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名額：運輸業佔約8000個、建造業1萬多個

消息指，政府最快明日公布建造業及運輸業輸入外勞的特別計劃，輸入的外勞將涉及多個工種，包括專線小巴司機、旅遊巴司機、紥鐵工和搭棚工等。據悉政府最初提出的方案，引入的外勞包括小巴及旅遊巴司機各900人，機場會輸入約6,000人，涉多個基層工種，包括機艙清潔員；另建造業則有一萬多個額。兩行業合共約1.8萬至2萬個名額。

周小松：輸入外勞同時需吸引本地人投身兩行業

勞聯立法會勞工界議員周小松指，香港勞動人口確有下降，惟本港不能依賴輸入外勞為解決勞動人口的長遠政策。他認為這類計劃必須屬極短期措施，在推行期間，政府亦必須想方法，提升本地勞動力，以便日後逐步減少輸入的外勞數目。

他續以機場的基層工種為例，如政府是考慮到現時的人手，或已阻礙恢復運力及經濟復甦，而決定要推出特別計劃輸入外勞，政府應設立檢討的時間，在特別計劃推行期間，也要找方法吸引本地人投身機場的工作。

周小松強調：「香港唔係無人。」他建議可考慮將一份工作拆散，縮減工時，會有利婦女投身，也促當局參考其他地方的經驗，為機場員工提供免費交通，甚或在機場附近設立宿舍，同時要設法改善機場基層員工的工作環境與薪酬待遇，「如果政府本意都係短期措施，要證明誠意就要加大力度去做呢啲措施。」

工聯會：應按原有機制 不宜「另起爐灶」

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江則指，當局早前稱會尊重勞顧會意見，惟至今仍未就相關特別計劃諮詢勞顧會，「有啲感覺政府講一套做一套。」他續指，如建造業及運輸業特別計劃涉及約2萬名外勞，相當擔心會影響本地勞工市場，也憂慮令本地工人的薪酬待遇難以提升。

他重申希望政府按原有機制處理輸入外勞事宜，不宜「另起爐灶」為個別行業設特別計劃。他續指，如政府已執意要推特別計劃，計劃應設時限，並適時檢討，審批要有勞工界參與，也要有充足的行業諮詢。