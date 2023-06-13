輸入外勞｜建造、運輸業特別計劃引入2萬外勞　非永久惟不設時限

行政長官李家超今日（13日）表示，政府將公布應對本地多個行業及工種勞工短缺方案，包括有限度輸入勞工。財政司副司長黃偉綸下午率領多名官員公布推行建造業及運輸業兩個行業輸入勞工計劃，相關外勞配額上限共2萬人。黃偉綸強調，兩個行業輸入勞工計劃非永久性，但未有設有時限，又指本地工人就業優先的大原則不變。



發展局局長甯漢豪表示，建造業議會今年2月的預測，未來5年熟練、半熟練工人、技術員短缺會擴至4萬人，今次建造業特別計劃配額為1.2萬人。甯指，在住宿安排上，建造業特別計劃的僱主須在指定地點提供住宿，包括工地宿舍或中央宿舍，當局將把元朗潭尾社區隔離設施會作為其中一個中央宿舍，由建造業議會管理。



▼6月13日 政府宣布推行建造業及運輸業行業輸入勞工計劃▼



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財政司副司長黃偉綸表示，為應對香港勞動力短缺，政府參考院舍輸入護理院特別計劃，為運輸業及建造業設立特別計劃，並優化補充勞工計劃，處理其他行業的人手短缺。他重申，本地勞工優先的大原則不變。

黃偉綸指，如本地有積極培訓後，仍有人手短缺，適度有規範輸入勞工是不得不考慮的政策，以確保本港經濟有足夠動力發展。輸入勞工只是應對短缺其中一個方法，會加強本地培訓，包括輸入外勞的僱主要付僱員培訓費，供僱員再培訓局做本地培訓工作。

發展局局長甯漢豪表示，建造業議會今年2月的預測，未來5年熟練、半熟練工人、技術員短缺會擴至4萬人，今次建造業特別計劃配額為12,000人。甯指，在住宿安排上，建造業特別計劃的僱主須在指定地點提供住宿，包括工地宿舍或中央宿舍，當局將把元朗潭尾社區隔離設施會作為其中一個中央宿舍，由建造業議會管理。

▼3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港面對勞動人口結構性縮減，2018年勞動人口有368萬人，至2022年只有346萬人，當中低技術減少約16萬人，所以很多行業面對人力不足。

孫玉菡指，初步每半年會向勞顧會作匯報，不同行業計劃會由指定公職人員審批，僱主也要就輸入外勞繳付「僱員再培訓費」，輸入比例為2名本地工人可輸入1名外勞。住宿安排方面，僱主可在本港提供居住地方，或在內地住宿。如輸入外勞為內地人，必須要經內地核准對外勞務企業進行招聘。

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至於公共小巴及客車司機，運輸及物流局局長林世雄指公共小巴空缺將1980人、客車則約1620人，計劃下，配額上限會1700人，包括900個公共小巴司機及800個客車司機。如申請人交齊資料，1至2個月可完成審批。

計劃下，輸入司機須持有非本地駕駛執照至少一年，並參與小巴或巴士駕駛考試及相關職前課程，也要接受實習訓練，完成方可工作。

▼財政預算案．政府推動吸納人才▼

