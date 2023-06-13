樂建居｜政府料可助釋出1000公頃農地　梁文廣：加強單位質素把關

房屋局今日（13日）公布重啟私人參建資助房屋計劃「樂建居」細節，將率先為柴灣和東涌合共2,300個單位的項目招標，並會劃一以65折推售，私人發展商的私人土地發展項目，亦可以三份一補地價優惠參與計劃。

立法會議員梁文廣表示，相信「樂建居」計劃可紓緩近年房委會建屋壓力，亦可將建屋期縮短最多10個月，但認為政府應加強監察，以避免工程延誤和單位質素參差的情況。團結香港基金副總裁葉文祺亦認為，項目可加快居屋供應，惟參考以往私人參建計劃，最終反應需視乎市況而定， 一般參與的都是中小型發展商。



房屋局表示，在「公開招標形式」下，私人發展商負責整項發展，包括地盤平靜工程，估計整體發展時間可節省約兩個月至10個月，但實際工程期仍須視乎個別用地的情況和個別發展商的最終施工時間表。

在私人土地發展資助房屋的項目下，當局指，估計大型私人發展商合共擁有不少於1,000公頃新界農地，「樂建居」計劃的私人土地形式，可協助釋放這些私人擁有土地的發展潛力，進一步增加資助出售單位的整體供應。

當局將私人參建的折扣率劃一訂於65折，但不會再與以往一樣回購貨尾單位，當局強調，發展可憑興建私人住宅的經驗，令資助出售單位的設計更多元化，增加吸引力，而當局亦會要求私人發娶商，須聘請獨立檢查人士進行樓宇的最後驗收工作。

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立法會議員梁文廣。（資料圖片／盧翊銘攝）

立法會議員梁文廣表示，近年房委會的建屋壓力大增，認為「樂建居」計劃可利用私人發展商，紓緩房委會目前建屋的沉重壓力，而建屋期亦可縮減2至10個月，有助達到現屆政府「提速、提效」的目標，但強調政府必須加強監察施工進度，避免工程延誤。

對於政府不再為項目「包底」，他認為，當局可鼓勵發展商在設計及用料上多花心思，例如推出非「清水樓」，或在屋苑加入會所設施，以增加項目的吸引力。惟他強調，政府以往的私人參建計劃，屋苑質素有參差，為人所詬病，認為政府仍要為單位的品質把關，制定嚴謹的驗收標準。

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新思維︰與原建議有所距離 籲政府促港鐵參與計劃

新思維亦對計劃表示歡迎，指在2021年9月已向當時剛上任的特首李家超，提出重推私人參建居屋，調低補地價金額，目標令每個私人參建居屋單位價格在150至200萬元的水平，作為紓緩樓價高企，並人才流失「止血」的方案。

新思維指，根據今日政府公布的售價，若以34.8平方米（即近400呎）計算，單位大概約為325萬港元，價格屬於普羅大眾可負擔的水平，但與新思維的原建議有所距離。

新思維表示，現時一手私人樓買賣非常淡靜，但住屋及人口流失問題持續，建議政府展示解決房屋問題的決心，促使供應重點之一的港鐵公司，撥出部份未發售單位或未補地價的地皮，作為私人興建資助出售房屋，庫房可退回地價差額予港鐵及發展商。

香港青協《傾．盡全力》節目。（香港青協圖片）

香港青協︰私人發展商參與可提升建屋成效

曾參與香港青協《傾．盡全力》房屋規劃小組黃樂妍及黎達成，對計劃表示歡迎。他們認為，私人發展商的參與，將會切實提升建屋成效，更有效增加資助房屋的供應量，達到政府原先訂立「提量、提速、提效、提質」的建屋方針。而過往私人發展商興建的居屋不乏成功例子，即可確保建屋質素和相應的配套。

籲整體供應量10%預留青年置業

黎達成建議，政府可引入協助青年置業的方案，以擴闊「青年置業階梯」，包括預留一定建屋數量，例如整體供應量的10%，讓合資格的青年優先購置，提供青年向上流動的機會，解決住房問題，增加幸福感。

黃樂妍建議，政府容許私人發展商展現具活力和彈性的建屋設計，在創新性及耐用性取得平衡。她期望政府在計劃初期提供更多公眾參與的機會，例如社區意向調查，收集各持份者的意見，包括加入「共享空間」及「跨代共融」的設施和活動。

團結香港基金副總裁葉文祺。（資料圖片／黃偉倫攝）

團結香港基金副總裁葉文祺則表示，留意到在「公開招標形式」下所推出的兩幅用地，均是從先前預計在第二個五年期落成的公營房屋用地中抽出，認為此舉可減輕房委會在追趕《長遠房屋策略》目標的建屋負擔和壓力，讓其可更專注地興建出租公屋；而將「私人土地形式」的補地價安排與房協看齊，亦可吸引發展商參與，有助加快居屋供應，惠及更多有需要的家庭，但他預料參與的都是以中小型發展商為主。