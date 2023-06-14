粉嶺高球場｜哥球會郭永亮：球場不變樣　國際大賽才不會拱手相讓

城規會今日（14日）舉行第二場粉嶺高爾夫球場發展公聽會。香港哥爾夫球會會長郭永亮再度表明反對立場，指一旦球場部分用地被收回，香港將會失去舉辦國際賽事的能力，影響到國際地位：「只有球場不變樣，國際大賽才不會拱手相讓畀其他城市。」



香港哥爾夫球會會長郭永亮今日在會上表明立場，表示理解現時安排租約條款粉嶺球場1至8號洞的土地須於9月交還政府，「我哋對租約條款好清晰。」

郭又強調，球會反對球場內當中9公頃用作興建公營房屋，認為絕對有其他替代方案，「這個懇切的訴求，絕對不是為了球會的利益，不是為了球會的未來，而是為了香港的整體利益，是為了香港的未來。」

郭續指，對於坊間和其他委員不能理解球會立場，他相信是源於很多人不明白正規哥爾夫球運動同比賽的實際操作所致：「好希望喺嚟緊嘅公證會上，繼續努力向大家解釋清楚。」

▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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球場被收回 將影響香港國際地位

對於昨日行政長官李家超指，特區政府很樂意以及隨時準備將32公頃的土地交給舉辦高球賽事時使用。郭表示，球會絕對支持政府的策略，認為國際高爾夫球盛事絕對有利於香港聯繫國際體育界與商界，展示香港國際地位：「幫助到香港經濟復常同埋再度騰飛，係好重要嘅一環。」

他指，一旦球場部分用地被收回，香港將會失去舉辦國際賽事的能力，影響到國際地位：「只有球場不變樣，國際大賽先唔會拱手相畀其他城市。」