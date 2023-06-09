2元乘車｜倡3優化方案　周永新：不能因少數「濫用」令施政顯吝嗇

二元乘車優惠被指會成為政府財政「無底深潭」，香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新今日（9日）在報章撰文稱，要檢討乘車優惠，最先要做的是重溫引入優惠的初心和目的。周指，引入乘車優惠用意是鼓勵長者和殘疾人士外出參加活動和探望親友，不要因交通費用昂貴留在家中，推行後，效果立竿見影。



周指，乘車優惠是重要惠民措施，影響逾200萬市民，因此任何改動不能單看財政負擔，必須合情合理，不能單單因少數違法者或「濫用」行為，令政府施政顯得寒酸和吝嗇。



周表示，檢討乘車優如目的是要打擊假冒犯法行為，重點應放在嚴厲執法、加重刑罰。他亦提出3個優化方案，包括限制合資格人士每月最多可享有120次交通費用補貼，此可令政府在不改變乘車優惠的大前提下，同時控制支出急升。 另外兩個方案是控制補貼金額，包括把每月補貼總額上限定於720元，或劃一每程補貼不超過10元，若超出上限須長者自行支付。



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建議合資格人士每月最多可享120次補貼

周永新今日《明報》撰文，提出三個優化方案，當中方案一是乘車優惠設上限，他建議合資格人士每月最多可享120次交通費用補貼，即平均每天4次。他指，假設合資格長者或殘疾人士每天都外出參加活動或探親，來回各需兩次車程，每月120次應足夠，建議是每月120 次，合資格者亦不用限制自己每天享受乘車優惠的次數。

周指據其觀察，合資格人士每次交通費用多在12元以下，如以每程平均8元計算，政府的補貼是6 元， 120次就是720 元，他相信以上假設跟現實情况不會相差太遠，而此方案政府在不改變乘車優惠的大前提下，也可達到控制支出急升。

方案二是乘車優惠補貼每月上限定於720 元。周永新解釋，720元是根據第一個方案推算而來，而方案二並不限制合資格人士每月乘坐交通工具次數，但他們一個月內享用的乘車優惠補貼不超過720 元，超過便得自行繳付交通費用。周指，對大部份合資格者來說， 720元的乘車優惠補貼應足夠，只是那些仍就業的經常往返工作崗位，這筆數目就可能不足夠。

方案三是把政府的乘車優惠劃一金額，規定每一程補貼不超過10 元；超過這個數目，合資格者得自行繳付餘額。周永新指，此安排的目的是解決「長車短搭」問題，合資格人士胡亂上車可能「自食其果」。不過，這方案可能令一些合資格者不願到較遠地區參加活動或探望親友，例如住在愉景灣或離島的居民，他們每次外出都得「精打細算」。

周永新指，2元乘車優惠是政府重要的惠民措施，影響逾200萬市民的生活，因此任何改動不能單看財政負擔，也要顧及受惠市民的感受和需要，必須做到合情合理，不能單單因為少數違法者或「濫用」行為，而令政府施政顯得寒酸和吝嗇。

周永新。（資料圖片/李澤彤攝）