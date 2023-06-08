2元乘車優惠｜違規用優惠乘巴士、渡輪難罰　議員倡引入定額罰款

政府放寬2元乘車優惠予60歲人士後，開支隨即倍增，特首李家超日前明言會針對違規情況加強執法；港鐵亦宣布上調有關罰款。現時2元乘車優惠的開支中，港鐵大約佔三分一，涉約11.7億元。雖然政府表示希望打擊違規行為，但除了港鐵可以向違規者罰款，其他交通工具營辦商其實一般都只會要求違規者繳交原價車資。

立法會議員張欣宇認為，政府應該修例，讓其他公共交通工具，仿傚港鐵引入定額罰款機制，其罰款可以與港鐵看齊，即1,000元。



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根據立法會早前提供的數據，在2022/23年度的2元乘車優惠補充中，港鐵收到約11.7億元，大約佔38%；專營巴士收到11.9億元，約佔39%，其他交通工具則佔23%，約7.3億元。

港鐵昨日（7日）表示，由6月25日起，會增加違規使用優惠及逃票的罰款，重鐵的罰則由現時的500元，倍增至1,000元。

過去五年，政府用於2元乘車優惠的補貼金額。（政府文件）

然而，除了港鐵有明確罰款，並有專責職員查票，再向違例乘客徵收罰款外，其他公共交通營辦商，都未能徵收罰款，一般只是要求違規者補交車費，未必有實則懲罰。今年5月勞工及福利局指，2020至2022年間，只有兩宗由專營巴士營辦商轉交警方跟進的個案，警方當時仍在調查中。

過去兩年僅2宗巴士乘客違規轉交警方個案

九巴及龍運指，當車長及職員懷疑有乘客違規使用優惠時，會要求提供證明文件核實身分，假如證實未符合資格，會要求對方繳付恰當車資。九巴又指，根據第230A章《公共巴士服務規例》，假如有乘客未有繳付應付車資，即屬犯罪，可處第1級罰款，即2,000元。

巴士、渡輪只能要求違規乘客重新繳費

新渡輪亦指，如發現有違規濫用優惠，會要求有關人士重新繳付船費，相關違規紀錄會交予政府跟進。

張欣宇表示，現時就算運輸署職員在針對巴士，或其他交通工具的巡查中，發現有違規使用優惠，一般都只會要求當事人補足車費。他續指，相關違規情況的檢控門檻和成本相當高，實際上阻嚇力不高，現時只針對港鐵加強罰則並不足夠。

立法會議員張欣宇。（資料圖片／廖雁雄攝）

張欣宇倡各交通機構向違規乘客罰$1000

張建議，應於其他公共交通工具引入定額罰款的機制，罰款金額可以與港鐵看齊，即是1,000元。相關改動涉及修例，他表示如政府願意採納，今年底至明年初便可實行。不過他亦指，難以授權交通工具營辦商執法，惟可以授權讓運輸署職員巡查時，向違規者罰款。