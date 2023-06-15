港車北上｜預約系統近午夜開放　三個月內兩次「甩底」須「停賽」

「港車北上」將於7月1日實施，當局上月底已開放抽籤申請，第一輪有1,158名中籤者已提交申請。計劃定於今日（15日）推出「指定日子預約系統」，供申請人經網上預約下一個月的指定時段出行。



不過，系統開放「姍姍來遲」，網上有多名申請人發文討論，質疑政府是否「甩底」，當局最終於晚上近11時始正式開放網站登記。截至晚上11時15分止，根據預約時間表顯示，7月所有日子均可供預約，但系統並無顯示實際配額。值得注意的是，車主成功預約出行日期後，如需取消須在預約日的3日前登入系統辦理，倘在3個月內曾2次「甩底」，其預約申請的資格將會被暫停3個月。



港車北上申請人須經港珠澳大橋進入內地。（資料圖片）

「港車北上」官方網站

「港車北上」計劃自上月底開放抽籤後，至今已完成兩輪抽籤，兩輪合共4,300人中籤，當中第一輪1,600名中籤者中，有1,158人已提交申請，即442人「甩底」；第二輪則仍在申請期內，中籤者可按指定時間提交申請。

計劃原定今日推出「指定日子預約系統」，供申請人經網上預約下一個月的指定時段出行，但截至晚上10時許仍未見系統蹤影。翻查政府一站通網站，雖然已有「指定日子預約系統」選項，但點選後只顯示兩項服務、包括預約指定日子及出行時間及查閱或取消指定日子及出行時間預約，均顯示「即將開始」。

不少申請人在社交平台發文討論此事，直言已「即將開始咗成個朝早」，亦有網民留言質疑系統是否「甩轆」。

《香港01》記者下午曾致電運輸署「港車北上」網頁顯示的查詢電話，電話被轉駁至政府1823服務熱線，接聽職員稱該系統顯示今日會推出，但暫未見到有，會為記者查詢立項，並轉介至相關部門回應。

直至晚上近11時，「指定日子預約系統」終於開放接受登記，七月所有日子均顯示為可供預約，暫未見已滿或需抽籤情況，亦未有顯示各日子可提供的配額數目。系統註明，申請人每次登入只可辦理一次指定日子預約申請，如需預約另一個指定日子，則需重新登入系統。

預約出行共設四大步驟，選擇指定日子後，須輸入預約資料及驗證碼，包括車牌號碼、電郵地址、封閉道路通行許可證編號及身分證 (亦可選填護照號碼、往來港澳通行證、其他身份證明文件號碼等)，隨後即可遞交預約申請，並確認預約。

取消預約後 須重新登入再預約

申請人如需取消指定日子預約，當局指明必須在該指定日子不少於3個曆日前取消預約。 申請人可在取消指定日子預約後，重新登入系統預約另一個指定出行時間。

值得注意的是，如申請人在3個月內曾2次未有按要求預先取消已成功預約的指定日子，其透過「指定日子預約系統」辦理預約申請的資格將會被暫停3個月(由確定第二次違反規定的日子起計)，期間不得進行新的預約。但此前已成功之預約將不受影響。

截至晚上11時15分止，根據預約時間表顯示，7月所有日子均可供預約，但系統並無顯示實際配額。(港車北上專題網頁截圖)

違規車輛資料送兩地政府部門 不在指定時間出行可撤銷禁區紙

獲發「港車北上」許可證的車輛，如在沒有事先預約或不在獲分配的出行時間下出行，兩地政府執法部門可拒絕讓有關車輛經港珠澳大橋前往廣東省。

香港及內地政府部門將向運輸署提供在該些部門執行職務期間，獲得任何有關申請人違反「港車北上」的規定及其他法律的資料或記錄，包括但不限於車輛出入境紀錄。如任何的車輛被發現不在獲分配的出行時間下出行，運輸署將可能暫停其透過「指定日子預約系統」預約出行的資格，或撤銷其封閉道路通行許可證。

「港車北上」預約系統條文顯示，如任何的車輛被發現不在獲分配的出行時間下出行，運輸署將可能暫停其透過「指定日子預約系統」預約出行的資格，或撤銷其封閉道路通行許可證。(「港車北上」預約系統截圖)

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另外，運輸署昨（14日）回應指首輪申請有442名中籤者「甩底」，並指署方不會延長其遞交申請期限。該署今日（15日）再回應事件，刪去「不會延長其遞交申請期限」一句，並補充稱會繼續密切監察申請情況，適時優化有關安排，以便利申請人更好地使用已獲分配的時段提交申請。

運輸署又說，第二輪申請首三日、即6月12日至6月14日，已接獲約540宗申請，佔第二輪2,700個名額的兩成；相較第一輪首三日只接獲約200宗申請、即1,600個名額中的12%的比例為高。該署指已透過不同渠道提醒申請人預早準備香港及內地駕駛執照等文件，隨着更多申請人掌握相關資訊和累積申請經驗，相信中籤人士在指定時間內提交申請的比例會提高。

▼ 5月3日 「中檢」最新驗車進度▼

