港車北上｜第二輪抽籤2700個名額出爐　預約出行系統下周四推出

「港車北上」第二輪2,700個抽籤結果今日（9日）公布，中籤者需要在下星期一起、6月12日至6月24日，按系統分配日期提交申請。運輸署指，「指定日子預約系統」會於6月15日推出，獲署方及內地部門發出「港車北上」相關牌證的申請人可於每月月中開始，經網上預約下一個月的指定時段出行，如此類推。



「港車北上」官方網站

▼6.9 「港車北上」第二輪抽籤結果▼



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次周名額每天增至300個

「港車北上」已在本月5日至8日舉行第二輪登記電腦抽籤，抽出6月12日至6月24日的申請名單。由於第二個星期開始，申請名額會由首周每天200個增至每天300個，故第二輪9個工作日，共有2,700個名額。

▼港車北上抽籤時間表▼



電腦抽籤的日期及詳情（運輸署網站）

落選者需再登記下輪抽籤

運輸署今公布第二輪抽籤結果，該署早前表示，假如今次未能中籤，其登記便會作廢，不會自動參加下輪抽籤，駕駛者需再次上網登記。有幸中籤者由遞交申請起計，最快可於10個工作天內獲批，但前題是申請人在接獲內地通知後，即時安排到驗車及購買內地保險。至於整個程序的費用，局方預計需約2,000至3,000元，視乎申請人所購的保險年期，以及車款。

▼提交「港車北上」正式申請步驟一覽▼



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▼ 5月3日 「中檢」最新驗車進度▼



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▼港車北上三大申請程序▼

