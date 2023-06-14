港車北上｜首批1600中籤者四分一甩底不設遞補　運署被批浪費名額

「港車北上」將於7月1日實施，上月底當局開放電腦抽籤系統，中籤者才可正式遞交申請。不過，首批1,600名中籤者，有約四分之一沒有遞交申請，運輸署回覆《香港01》表示，有442名中籤者未能於限期前提交申請。

當局至今推出了兩輪抽籤，有兩輪都未能中籤的市民認為，上述情況浪費申請名額，認為登記抽籤前，便應要求車主提交一定資料，例如內地駕駛執照資料，以免有人中籤後才發現原來未合資格申請。他又建議，當局可修改抽籤結果，不再只是中籤或不中籤，而是採用申請次序，假如有人放棄申請，其名額便順延至下一位申請者，以免浪費名額。



港車北上申請人須經港珠澳大橋進入內地。（資料圖片）

「港車北上」官方網站

現時申請「港車北上」，需先於「港車北上」網頁登記抽籤，中籤後再按指定時間提交申請。首輪抽籤結果於5月31日公布，一共抽出1,600名中籤者，相關人士需於6月1至10日，按指定日期分批於網站提交申請。

442名中籤者「甩底」沒提申請

運輸署回覆表示，於6月10日限期前，有1,158名中籤者提交申請；其餘442名中籤者未能在限期前提交申請，署方亦指不會延長其遞交申請的期限，即四分之一中籤名額已作廢。

▼提交「港車北上」正式申請步驟一覽▼



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現時「港車北上」已完成了兩輪抽籤，共有4,300名中籤者。然而申請者眾，以第一輪為例，共17,261人登記抽籤，爭1,600個中籤名額即大約10人爭一個名額。

車主陳先生過去兩輪抽籤都有登記，惜未能中籤。他表示，本身因為工作關係，不時都會到內地，而且有親戚居於廣東省，認為「港車北上」正正符合其需求。對於第一輪中籤有約四分之一中籤者未提交申請，他認為是浪費申請名額，令其他未中籤的車主無法申請。

汽車會料有中籤者未持內地駕照

據香港汽車會會長李耀培之前了解，有部份中籤者本身未持有內地駕駛執照，打算中籤後才申請，但由於申請人數較多，其實未必能趕及，應在申請前便已準備相關文件。

▼ 5月3日 「中檢」最新驗車進度▼



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現時登記「港車北上」抽籤只須填寫香港車牌號碼、身份證首四個字、電郵地址等，毋須輸入內地駕駛執照資料。陳先生認為，系統應在登記抽籤時，便要求輸入內地駕駛執照，從而過濾一批不符資格的申請者。他又認為，為免浪費名額，當局應將抽籤結果，改為抽出申請次序，即假如有1,600個名額，便由首1,600人先行申請；假如當中有人放棄，便由隨後號碼的人士逐一補上。

運輸署：毋須附上所有文件的安排適合

對於會否要求登記抽籤時，便要輸入內地駕駛執照資料，運輸署表示，如要求申請人在抽籤前提供所有證明文件審核，申請人便需要更長時間預備。為便利申請者登記電腦抽籤，署方認為維持現行安排較合適，毋須附上所需的證明文件。