工聯會倡生活工資不低於時薪$55　促訂作最低工資底線及一年一檢

最低工資委員會正就改善最低工資檢討機制進行第二階段公眾諮詢，工聯會權益委員會今日（16日）發表生活工資研究報告，建議生活工資水平應不低於55元，促政府以此為最低工資底線，並建議政府盡快落實最低工資「一年一檢」及將調整機制與通脹掛勾，確保最低工資水平緊貼市況，保障基層的生活所需。



工聯會權益委員會今日發表有關生活工資的研究報告，建議生活工資水平應不低於55元。相關研究以四人家庭、兩名成人全職工作為計算基礎，如以時薪55元生活工資計算，兩人工作，其家庭收入逾22000元，應足夠應付食物、房租、醫療等開支，過上體面及尊嚴生活。

工聯權委主任丘燿誠認為，最低工資現時最大問題在於標準過低。以現時的最低工資、40元時薪計算，四人家庭、兩名成人全職工作，家庭月入僅16,640元，比四人家庭綜援金額16,975元為低。

他建議，政府應透過生活工資保底，將最低工資底線設於55元時薪，確保工資水平不低於通脹及綜援水平，以確保底層工友生活質素。

工聯權委也建議，政府應將最低工資的調整機制盡快由「兩年一檢」改為「一年一檢」，並與甲類消費物價指數等客觀數據掛勾，自動調節水平，確保最低工資水平緊貼市況，保障基層的生活所需。