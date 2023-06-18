機電署父子父女檔　父最強後盾支援　關係更勝從前

子女與父親任職同一機構不普遍，機電工程署則有兩對「父子檔」和「父女檔」。阿桓和Joyce受到父親啟發，分別在機電署任職見習技術員和見習工程師，投身職場後體會父親的工作辛酸。二人指，在同一公司工作，相處時間更多，關係更勝從前，藉今日父親節，感謝父親在家庭和工作上的支援。



兒子任職同公司後理解父工作辛酸

阿桓表示，從小十分崇拜父親文景華，憶述就讀小二時，父親為鼓勵他讀書，買了一輛遙控車給他，豈料遙控車不久便壞。阿桓表示，當時向父親求救，父親迅速找出故障原因，親自修理好遙控車，對此感到「超勁，好神奇」，更埋下成為見習技術員興趣的種子。

阿桓三年前中六畢業後，在機電署任職見習技術員，與父親在同一地方工作，二人任職不同部門。阿恒表示，父子交流比以往更多，平日工作上遇到難題，亦會向父親請教，減少在職場上碰壁。阿恒指自加入機電署後，對父親為人處事和工作態度認識更深。他指，爸爸在機場工作需要輪班，昔日甚少參與學校舉辦的親子活動，雙方溝通機會亦不多，坦言當時並不理解對方，直至他投身同一行業，才開始明白父親的職責。他指，父親即使在家中，仍會處理工作，熱心服務市民，如今更覺父親偉大。

同一機構上班 女兒深刻父親認真工作一面

機電署另一對父女檔亦有類近的體會。Joyce 自小對理科有興趣，源於父親重視向她拆解生活上的機械問題。她指，小時候乘坐飛機期間，機緣巧合發現跑道燈，爸爸就特意砌一個跑道燈模型向她詳細講解；中學時正學習本港的電力供應，爸爸會輔以相片，細心解釋原理。她指，在父親悉心教學下，理科成績比文科好，大學亦選修電機工程，畢業後於機電署任職見習工程師。

與父親任職同一機構，令Joyce認識對方的另一面。她指，以往在家中與父親有說有笑，一起「煲劇」，一起「打機」，「由細到大都好似好朋友咁」，十分輕鬆。在職場上，Joyce則看到父親認真的一面，在公司經過父親座位時，會留意到父親努力工作的樣子，為她樹立一個榜樣。

Joyce笑言，與父親一起上班和下班，令她不時憶起小學時父女相處時光，「就好似返咗去童年嘅時候。」本身是機電署的總技術主任的蔡爸爸表示，未有太擔心女兒的工作，「最緊要生活得開開心心，健健康康。」

今日是父親節，Joyce指，想藉此感謝父親成長路上的照顧，即使工作繁重，亦會百忙抽空陪伴溫習，兼顧工作及家庭。她和阿桓均表示，已買蛋糕慶祝，感謝父親多年的照顧，並向對方親口說聲：「父親節快樂！」