撰文： 馮嘉曦 最後更新日期： 2021-06-10 18:49

廖啟智（智叔）3月28日因胃癌病逝，終年66歲。在他的安息禮拜中，兩位兒子用口琴吹奏《友誼萬歲》一幕，令人鼻酸。但原來這個「演出」，除了是次子廖文信對爸爸演藝事業上致敬，也包含了兩父子之間的情義。 在觀眾眼中，智叔是真智者，好演員；在23歲的廖文信眼中，他是一個說話不多，卻會跟兒子說「對不起」的慈父。「我好感謝佢做咗我爸爸。」 6月20日，文信將渡過首個爸爸不在的父親節。今天對爸爸離世已釋懷的他，娓娓道來他跟智叔的生活點滴。

廖文信（左）和哥哥廖文哲（右）在安息禮上用口琴吹奏《友誼萬歲》悼念父親。（資料圖片）

難忘的口琴吹奏

智叔在《無間道II》中飾演黑幫成員倪雄，殺死幾位已反目的兄弟後，在埋屍現場用口琴吹奏《友誼萬歲》的一幕震撼人心，也成為文信最欣賞他演出的電影情節。那場戲原本是安排智叔食煙，但他發現用口琴吹《友誼萬歲》更有諷刺命運的意境，於是親自向導演提出修改劇本。

廖啟智在電影中吹口琴的經典一幕震撼無數觀眾。（《無間道II》劇照）

還記得智叔某年生日，文信去買了一個口琴，特意刻上「智」字送給爸爸做禮物。當年送的禮物早已遺失，於是文信為安息禮上的演出特地買了個新口琴︰「呢一場戲（《無間道II》）係佢成日都會津津樂道講返嘅事，而且《友誼萬歲》有道別嘅意味。其實我可以揀其他更熟練嘅樂器，但因為我想向呢場戲致敬，所以選擇喺喪禮上吹口琴。」一開始教文信吹口琴的是智叔，不過刻入文信心裡的，還有爸爸那扣人心弦的演技和對戲劇的執著。

文信曾送了一個刻著「智」字的口琴給爸爸做生日禮物，可惜他無法找到實物，只能提供一張當年拍下的照片，並笑說︰「（拍照）仲用咗黑白。」（受訪者提供）

「兜埋你」變「了解你」

觀眾眼中的智叔是何等銳智，眼神彷彿能看透一切。不過文信揭露爸爸搞笑一面。某次家人一起看動物紀錄片，智叔問︰「點解鯨魚識游水但佢唔係魚，而係哺乳類動物？」文信立刻恥笑道︰「烏龜都識游水啦，唔通佢又係魚？」大家於是笑作一團。

文信揭露父子間相處就像朋友一樣，有時會互相取笑對方。（受訪者提供）

回憶20多年來相處點滴，父子最多是在車廂內交流。智叔從小到大都會駕車送文信出門，兩父子在車內無所不談。文信數年前去澳洲讀大學，自己考到車牌，有次智叔越洋探望，由文信駕車。途中兩人因小事吵架，「我一直猶豫道唔道歉好呢，但明明好似佢都有唔啱。當送到佢去目的地時，我就講咗句對唔住，之後大家都有喊。大家都知對方好愛自己，唔應該鬧交。」

難得爸爸會道歉

文信直認自己小時候很任性，經常無理發脾氣和爸爸吵起來，事後兩人會互相道歉。他曾經以為道歉是理所當然，長大後才頓悟「對不起」的重量︰「後來見到同學嘅爸爸，先知道原來唔係每個爸爸都會認錯，我好感恩佢係一個會道歉嘅爸爸，因為道歉係一個好難嘅動作。」

（龔嘉盛攝）

爸爸VS小薯茄

文信現時在網上媒體小薯茄擔任全職影片製作人，幕前藝人程仁富（程人富）和關浩傑（阿J）是爸爸在浸大電影學院當講師時的學生。文信某年暑假從澳洲回港，機緣巧合在小薯茄做實習。「入去做Intern（實習）好啦，唔一定要做正職喎。」智叔起初對這新興行業抱著懷疑心態，擔心公司未必能長遠發展。「爸爸唔了解呢個新興行業嘅運作，不過之後見公司嘅人好成熟，發展也穩定，都放心畀我做全職。」

今年6月20日，文信將渡過首個爸爸不在的父親節。過往多年因為智叔喜歡一切從簡，他們家並沒有特別慶祝父親節，不過文信偶爾會送禮物給他。（龔嘉盛攝）

👇🏻👇🏻👇🏻述說禮物背後故事期間，文信分享了一件發生在智叔與學生之間的烏龍事件👇🏻👇🏻👇🏻

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父叮囑：好好照顧媽媽

文信以前經常開玩笑問智叔︰「你喺呢套戲會唔會死？」沒想到玩笑變成現實。智叔在今年1月確診胃癌，直到3月底離世，中間只有2個多月。文信望著爸爸在家中沙發慣用的座位才真正意識到，原來爸爸已經永遠離開。

（龔嘉盛攝）

「我同爸爸最後一次吐露心聲係喺病床上，我好感謝佢做咗我爸爸，畀好安穩嘅生活我，我會好好地活下去。」記者問到智叔對他的囑咐時，他雖面帶笑容，眼裡卻藏著淚光︰「佢好語重心長咁叫我要照顧好媽媽，擔心佢一個女人仔點捱。（爸爸）最放唔低都係媽媽。」

文信說，他本來希望爸爸能看著自己結婚，智叔也曾提及有這樣的憧憬，但大家都知道這願望無法達成。「不過後來我諗通咗，安慰返爸爸，將來你喺天上面都可以照嚟我婚禮，我留個位畀你，永遠都會好掛住你。」

文信感激有智叔這個爸爸。（受訪者提供）

人有生離死別，既然無法阻止分離，唯有好好道別。文信很感激大眾對智叔的愛戴，他永遠記得爸爸的教導，今後他將帶著思念，繼續走將來的路。

要對人好，唔可以懷住壞心腸做人 廖啟智

同場加映︰廖啟智12個影視名場面 無間道殺人吹口琴超震撼、十年對白最貼地

資深演員廖啟智（智叔）於3月28日晚上因胃癌，在家人陪伴下逝世，終年66歲。消息震驚網民，更開始回味智叔的演出，列出12個影視名場面，緬懷這位出色的演員。

👇👇👇按圖看智叔12個名場面👇👇👇

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同場加映︰鄧嘉傑曾入TVB捱到灰 裸辭拍YouTube出海幫人尋失物︰貼錢都開心

人生在世，誰不想活得開心？「快樂」兩字易寫，現實卻是大多數人都被奔波勞碌的生活掩埋，生活意義早已忘卻。28歲的鄧嘉傑Simon曾經因為追夢而墮入庸碌的漩渦，最終裸辭做YouTuber幫人在海中找失物，反而讓他重拾快樂。

（歐嘉樂攝）

Simon大學讀攝影，卻對演戲抱有一腔熱誠，畢業後膽粗粗去參選港男，開啟了藝人生涯。出道不久已有可觀收入，拍幾日廣告可得到5位數報酬，他從此開了眼界。然而幾年下來，Simon多數只接到模特兒工作。錢，賺到了，演員夢卻越來越遠，年少氣盛的他於是毅然報名TVB藝員訓練班，從頭做起。

Simon在《18年後的終極告白》劇中飾演男主角林朗生少年版，花一整日練習大結局中一幕懺悔戲份（《18年後的終極告白》劇照）

苦捱2年 鬥志已被磨滅透

簽約做TVB藝人錢少、休息時間少、工作量大，Simon形容2018年入TVB像進了少林寺般辛苦︰「工作好忙，最誇張係48小時無瞓覺。經常都要凌晨開工，自己搭的士去荒山野嶺出外景，但計落月薪長期都係得4位數，係貼錢打工。」大台工作機會多，但每次拍攝都不見樣、不露名，只見到手腳或者做背景那模糊的人影，這就是Simon的日常，無疑是消磨意志，卻又被束縛於「夢想」兩字無法抽身。在TVB的2年時間，他印象最深是在《18年後的終極告白》中飾演男主角林朗生少年版（成年版由譚俊彥飾演），這是他演過第一個有名有姓的角色。當時花了一整日時間練習大結局中一幕懺悔戲份，只是因為糾結要哭還是做其他表情，但這也是極少數真正享受工作的時刻。

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