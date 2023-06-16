父親節專訪｜Google余名德分享育兒心得：陪伴家人是世界上最重要

Google香港銷售及營運總經理余名德（Michael），從小就受到父母的啟發，熱愛創新及嘗試新事物。現身為兩孩之父的 Michael，除了把父母給予的靈感帶到教養之中，更運用Google科技產品為兒子規劃未來發展。此外，作為一位爸爸及香港科技界領袖， Michael 認為在工作和生活中取得平衡是非常重要，同時亦希望其他人也能明白這道理。故此，Google 持續推出多項政策和福利推廣精神健康的重要性，致力為下一代創造選擇。



快餐玩具啟發創新思維 把靈感帶進家中

Michael 憶述從小就受到父母的啟發，激及了他的創新思維。他們經常鼓勵 Michael嘗試新事物，使他愛上創新、不斷嘗試。 Michael 從小已喜歡解構麥當勞開心樂園餐的玩具，然後將其與樂高積木、手工藝品等的物件結合起來，構建成全新的東西。這個過程好像不斷創造新的事物，那份滿足感帶來的感覺是不錯的。「每一件新事物都會慢慢地讓你成為你自己。」Michael 續說。

Google香港銷售及營運總經理余名德（Michael）

家中設立「手工藝角」讓兩孩自行創作 原則為「不插手、只提供建議」

現身為兩孩之父的 Michael，早早為3歲的兒子 Spence r和6歲的兒子 Jackson 作準備。「兒子於每天早上 5時起床，我為他們設立了小小的『手工藝角』，他們可以隨心所欲地做任何創作。他們會提出了一些想法然後再創造出來。」Michael希望隨著他們成長，能夠多嘗試新事物。而這種創造、教養文化是 Michael 父母的管教之道，所以他希望也延續這份不干涉的管教文化。

「有時他們會創造一些東西卻沒有成功，會感到沮喪和生氣，或者可能會向我尋求幫助，作為父母，真正需要的是引導他們完成，是給予建議，而不是為他們做。」 Michael

Michael與兒子一起進行創作。（相片由受訪者提供）

善用Google功能平衡工作與生活 確保充裕時間陪伴家人

「世界上最重要的時刻就是與家人在一起」 Michael 堅定地表示。「孩子成長得太快，我們總是想多花時間陪伴他，但這不是一件容易的事。因為我們有一份要求很高的工作和優先事項需要處理」。即使工作忙碌，Michael仍是十分重視與家人的時間，也會盡量抽時間陪伴家人。他指會善用 Google 功能安排時間及行程，希望能夠好好規劃時間。例如他會利用 Google 日曆來安排行程，能夠將工作及其他事情優先處理時間好好規劃，「假如我有 30 分鐘的時間想做其他事情，即意味著有些事情需要取捨。有時候事情並沒有想像的那麼重要，因此我試圖尋找平衡。」

即使Google日曆能讓Michael讓的行程更井然有序，有時侯他會卻在觀看YouTube而延遲了睡眠時間，「睡眠是大腦、身體恢復和個人健康的重要組成部分，我會盡量每晚睡 7 到 8 個小時。」Michael笑言。

善用科技來建立親子時光、促進親子共融

Michael認為科技總離不開生活，有時候更與親子時間是相輔相成。「在晚餐時間、或者一起玩樂高積木的時間，我會嘗試限制使用科技產品，如果我整天盯著手機，他們會認為這很正常的，漸漸就會失去溝通時間；但是，技術同樣可以帶來更好的體驗，例如有一段時間兒子很喜歡摺紙飛機，我們便一起在 YouTube 上尋找靈感，並研究不同的方法來設計更複雜的飛機，使其旋轉或飛得更遠。」他認為科技既可以幫助親子時光活動更加豐富，同時也提供渠道使我們能夠體驗、觀察並向他人學習。

Michael經常在 YouTube 上尋找方法、靈感。

Michael家中廚房有一台 Google Home 設備，兒子很喜歡向 Google Home 提問。「他們提出的問題類型很太神奇；有時候他們會問『還有多少天才能放假』、『嘿 Google！離某月某日還有多少天？』」Michael認為使用科技是很有趣的事情，更可讓學習更有趣味，還能豐富他們的日常討論內容。

科技重要 同時也要教導孩子照顧自己、了解自己

Michael認為 Google 有助於培養兒子的創造力，加快探索過程，拓寬視野：「今天他們可以在網絡上，學習如何成為一名太空人，然後可以很快轉跳到尋找足球守門員的裝備。 兒子非常喜歡足球，他很想成為一名守門員， 所以一直在研究最好的守門員都有怎樣的裝備。而且當你在 Google 搜索時，你可以從一個問題跳轉到不同問題，這真是太神奇了。」

「我希望兒子快樂，但更希望他們擁有技能並能夠隨著時間的推移學習不同技能。」Michael指出科技變化速度很快，因此必須鼓勵兒子學習和創新。「在15、20年後，他們的世界會是不同樣子。他們必須清楚了解新的技術、領域及工作。」Michael希望他們在成長過程中對自己有更深刻的了解。

Michael也會花很多時間和兒子談論情緒管理，例如兒子哭泣、焦慮、傷心或生氣，他表示必須試圖理解他們為甚麼會有這些情緒，教育過程中能讓他們自我反思。「我們不能只安慰一句『別哭了』，要了解清楚發生了甚麼事。我記得最近Jackson在準備學校話劇而練習台詞，他告訴我他有點緊張。我無法想像自己在六歲時告訴父母我很緊張。」Michael很自豪兒子能夠分享感受，這樣才能更好地適應生活及照顧自己。

成為家中的榜樣 以身教教導孩子

「沒有我的妻子，我什麼都不是。」 Michael解釋，家庭是一個單位。 Michael與妻子每晚都會在兒子睡覺後抽時間聊天。「我們把時間花在工作上、孩子身上，卻沒有時間只屬於我們兩人。 我們會討論日常、如何與孩子一起解決問題等。如果孩子看到爸爸媽媽互相交談並一起解決問題，這是很好的榜樣，即使出現分歧，如果我們通過進行討論並且讓孩子們看到，那麼下次當他們爭論在 YouTube 上看甚麼時，他們也可以透過互相交談來解決問題。」

Google培育智慧數碼人才 6年後實現無碳排放

Michael指出Google在香港的使命是推動香港成為一個智慧數碼城市，其一是希望繼續推動經濟，Google密切與不同的大公司合作，幫助企業成長。「我們想要一個更強大的產品生態系統，因此我們與合作夥伴，例如Samsung，在 Android 平台上提供更好的內容。 」

其二是培育人才，科技日新月異，Google希望鼓勵更多人學習新主題和技能。Google 香港第二年推出「Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃 2023」，當中有九項證書課程包括今年新增的進階數據分析證書、商業智能證書及網絡安全證書，目的是培育來自不同背景的人才助其提升技能，以滿足市場對進階數碼技能人才的渴求，計劃透過香港青年協會聯同豐盛社企學會、香港設計中心及中小企研究所，向 18 至 35 歲青年提供共2,000個助學金修讀課程。

「Google 正在努力實現的最大戰略之一，是我們希望在 2030 年實現無碳排放。我們是最早實現碳中和的公司之一，但是現在我們設定了一個非常宏大的目標，在未來六年內，我們將實現無碳排放。」Michael指這是一個非常困難的目標，因為大多數其他公司會訂此目標在2040年、2050年。「要實現這個目標，需要每個人都出一分力，確保我們減少碳足跡，我們希望能確保垃圾、廚餘能進行回收和再利用。Google已經大幅減少使用一次性塑料，例如提供給員工使用的塑料杯，改用可重複使用的杯子。」 Michael很欽佩 Google 肩負著幫助世界變得更美好及各地的經濟體的偉大使命。

為下一代創造選擇 致力推廣精神健康

Michael指出，在香港新一代的年輕人自己會嘗試創建業務、考慮業務轉型，而Google 技術正正能幫助激發創造力，為他們提供選擇。「以 YouTube 為例， YouTube上的多樣化內容可以幫助人們探索、創造，而且在 YouTube 上進行分享的人，數量多得令人難以置信。當中有如何管理財務資源、創建新公司或銷售該產品的分享。」

Google 有一直推出不同的政策和福利推廣精神健康的重要性，Michael指出第一步必須真正了解自己你需要的是甚麼。「我喜歡早上做瑜伽，像為身體帶來能量，展開一天的生活。這對其他人而言會有所不同，他們可能會選擇飲咖啡或讀書。在Google，我們想要做的是確保你身邊有很多可用的工具來更好地了解你自己。」Michael分享， 「Google一個有名叫『Ninja Coffee』 的工具，人們只需把名字輸入系統，便能為他們配對喝咖啡。 這實際上是人們建立聯繫的方式，有時候幸福就是與他人建立個人聯繫。」

Michael認為領導者的角色也很重要，如何樹立良好行為榜樣，以及與人分享個人時間是十分重要，「在我的Google日曆中，所有人人都可以看到我甚麼時候去練瑜伽、吃晚飯，這樣他們就不會約我進行會議。我認為這也是在辦公室內塑造你想要的文化的一部分。」