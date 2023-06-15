威院醫療事故｜開藥要「三核五對」　醫管局兒科顧問醫生指須跟進

威爾斯親王醫院一名有先天性心臟問題早產嬰，接受強心藥輸液期間，輸液管活栓沒有開啓，嬰兒周二（13日）下午4時離世。

醫管局未有回應有哪些醫護人員涉事，以及為何事隔近一日才向傳媒公布事件，但安排瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生方乃聰於周四（15日）晚上，向傳媒講解慣常做法，他指醫護人員開藥嚴謹，根據「三核五對」流程工作，完成後負責的兩名人員亦要簽名作實，並需每小時重新檢查一次。



他又指，初生嬰兒輸液的份量可低至1毫升以下，醫護人員亦只能依靠儀器監察情況。對於儀器沒有即時發出警報，他則認為有需要跟進。



威院爆出嚴重醫療事故，一名患有先天性心臟問題的早產嬰在周二（13日）因輸注管活栓沒有開啓，而有近50分鐘無強心藥，嬰兒最終在同日過世。（資料圖片）

醫療事故發生後逾48小時後，至今傍晚（15日）為止，威爾斯親王醫院仍未交代輸液管活栓沒開啟原因、涉事醫護人數、資歷、相關人士須否暫停職務或調職等安排。

醫療規定「三核五對」、每小時檢查一次

不過，醫管局晚上安排瑪嘉烈醫院兒童及青少年科科顧問醫生方乃聰，向傳媒簡介慣常做法。他表示，案件的成因，即例如活栓沒有開啟等責任問題，需要交由死因裁判庭調查。但他強調普遍情況下，醫護人員開藥嚴謹，根據「三核五對」的規定，由兩名人員同步工作以增加可靠性，完成所有流程後二人亦要簽名作實。

其中「三核」包括溝藥、溝鹽水，以及到病人床邊再核對藥物；「五對」則包括病人、藥物、份量、使用方法，以及藥物使用時間。護士完成所有流程後，亦會確保針口沒出現泄漏，及觀察病人有否水腫，才會進行其他工作。深切治療部病人更需要每小時重新檢查情況一次。

初生嬰兒輸液份量可低於1毫升 需要儀器監察

方乃聰又表示，初生嬰兒的體重遠低於成年人，營養液的所需份量非常少，例如50公斤的成年人每小時需要輸送70至90毫升，但初生嬰兒僅需1至2毫升，甚至低至1毫升以下。但他指，醫院並非沒有適合幼兒輸液的儀器，極限可低至每小時輸送0.1毫升，因此醫護人員亦依賴儀器提醒：「就算10個醫生用肉眼望住，都唔知落咗0.1毫升。」

但對於今次事件中，儀器沒有即時發出警報，他認為有需要跟進，又指「警報器係咪咁快做得到呢？」