邵逸夫獎｜得獎名單揭曉　兩學者破解嚴重遺傳病奪生命科學醫學獎

2022年度「邵逸夫獎」得獎者名單今日（24日）出爐。天文學獎平均頒予萊納特．林德格倫（Lennart Lindegren）和邁克爾．佩里曼（Michael Perryman），以表揚他們對天體測量的貢獻。數學科學獎則平均頒予諾加．阿隆（Noga Alon）及埃胡德．赫魯索夫斯基（Ehud Hrushovski），以表彰他們對離散數學和模型論的非凡貢獻。

生命科學與醫學獎方面，本年度得獎者為保羅．內古列斯庫（Paul A Negulescu）和邁克爾．威爾士（Michael J Welsh），二人發現遺傳病囊腫性纖維化是分子、生物化學和功能上出現缺陷所引致，以及鑑別和研發新藥物去修復這些缺陷，因而獲獎。



2022年度「邵逸夫獎」今日舉行網上發布會，公布三個獎項的得獎名單。天文學獎方面，得獎者為瑞典隆德大學天文學及理論物理系隆德天文台榮休教授萊納特．林德格倫，以及愛爾蘭都柏林大學學院物理學院客座教授邁克爾．佩里曼。

大會表示，二人對歐洲太空總署依巴谷號及蓋亞號的構想和設計扮演重要角色，而兩項任務精準描繪銀河系恆星的分佈及特性，以及為銀河系形成及歷史提供獨有見解，影響天文學及天體物理學幾乎所有的分支。

邵逸夫獎理事會主席及評審會副主席楊綱凱教授。（「邵逸夫獎」網頁圖片）

生命科學與醫學方面，得獎者為美國福泰製藥聖地亞哥研究部高級副總裁暨研究部主管保羅．內古列斯庫，以及美國愛荷華大學內科系肺科、重症監護和職業病醫學教授邁克爾．威爾士。

大會指囊腫性纖維化是一種很常見的嚴重單基因遺傳疾病，全球有超過8萬人受影響。二人發現囊腫性纖維化是分子、生物化學和功能上出現缺陷所引致，以及鑑別和研發新藥物去修復這些缺陷，因而能夠治療大多數患者。

數學科學獎則由美國普林斯頓大學數學教授諾加．阿隆，以及英國牛津大學默頓數理邏輯講座教授埃胡德．赫魯索夫斯基獲得。大會表示，獎項是表揚二人對離散數學和模型論的非凡貢獻，尤其是與代數幾何、拓撲和計算機科學的相互影響。

邵逸夫獎設有三個獎項，分別為天文學、生命科學與醫學、數學科學。每年頒獎一次，每項獎金120萬美元。