邵逸夫獎約20得獎者11月來港出席論壇　與200青年科學家交流科研

由香港桂冠論壇委員會主辦的香港桂冠論壇將於11月中舉行。論壇委員會今天(6日)舉行啟動禮，公布主題為「匯聚頂尖思維．啟發科學成就」，將匯聚來自世界各地在天文學、生命科學與醫學、數學科學三大領域中，取得卓越成就的20多位邵逸夫獎得獎者親臨香港，通過研討會、講座和對談會等，與全球來自超過30個不同國家及地區逾200名青年科學家，分享他們的頂尖研究及對科研的見解，大會稱可為兩代科學家提供一個跨代科研交流機會，以推動青年科學家的研究工作，並啟發新一代及培育科研新星。



（左起）邵逸夫獎理事會主席楊綱凱、創新科技及工業局局長孫東、香港桂冠論壇委員會主席唐偉章及李兆基基金董事林高演一同出席啟動禮。（大會提供圖片）

香港桂冠論壇將於11月13至18日在香港科學園舉行。大會指邵逸夫獎自成立以來，已有超過100位來自不同地域的傑出科學家獲獎。邵逸夫獎理事會主席楊綱凱在啟動禮上致辭時表示，今年邵逸夫獎基金會將與香港桂冠論壇委員會攜手合作，帶同20多位邵逸夫獎得獎者來港參與首屆論壇，「並會在論壇和與會者分享浩瀚宇宙、微小細胞以至數理奧秘等的豐富知識。匯聚頂尖思維的論壇有助刺激新靈感，啓發青年人對科學的熱情。」

2013年邵逸夫天文學獎得獎者史蒂芬．拜爾巴斯(Steven A Balbus) 教授和2020年邵逸夫生命科學與醫學獎得獎者格羅．米森伯克(Gero Miesenböck) 教授是其中兩位會來港的學者。

邵逸夫獎理事會主席楊綱凱表示，20多位邵逸夫獎得獎者會者分享浩瀚宇宙、微小細胞以至數理奧秘等的豐富知識。（大會提供圖片）

曾任理工大學長的香港桂冠論壇委員會主席唐偉章在今日啟動禮上致辭時表示，論壇致力促進跨世代、跨文化、跨領域的學術交流，提升年輕一代對不同科學及科技領域的認識和興趣；透過促進世界各地青年科學家之間的交流，支援香港及其他地區的青年發展。

香港桂冠論壇委員會主席唐偉章表示，論壇提升年輕一代對不同科學及科技領域的認識和興趣。（大會提供圖片）

創新科技及工業局局長孫東在致辭中表示，香港在投資、人才、基建和營商方面一直是世界聞名，唯在創新科技的優勢仍未被廣泛認識，故此政府一直把推動創新科技發展作為首要任務，投放資源支持本地大學的科研發展。他認為論壇將為青年科學家提供一個寶貴機會，透過於論壇期間參觀科研設施，並與本地知名科學家交流，讓他們了解香港在創新科技發展方面的成就。

創新科技及工業局局長孫東在致辭中表示，政府一直把推動創新科技發展作為首要任務。（大會提供圖片）

唐偉章特別鳴謝主要贊助機構李兆基基金和主要合作夥伴邵逸夫獎基金會，同時亦感謝國泰航空、港鐵以及創新科技及工業局及投資推廣署對論壇各項任務的全力支持。

李兆基基金董事林高演表示，恒基兆業創辦人成立李兆基成立基金會，旨在貢獻和回饋社會，深信教育是進步的基石，因此透過基金會支持香港桂冠論壇委員會的工作，並承擔論壇的所有官方活動的費用，相信論壇能達到促進教育和創新的協同效應。